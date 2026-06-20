飼い主さんがお名前を呼んでも、全く動こうとせずに無視しているワンコ。ところが、ある独特な呼び方をした途端に、素直にそばに来てくれて…？投稿は記事執筆時点で62万9000回再生を突破し、「吹いたｗ」「どういうことやねんw」「可愛すぎる」といった声が寄せられています。

【動画：名前を呼んでも無視する犬→一瞬で呼び寄せる方法が…まさかの『独特すぎる呼び方』】

名前を呼んでも来ないワンコ

TikTokアカウント「moflicious.dog」には、ポメラニアン×シーズーのMIX犬「モフリシャス」くんの日常が投稿されています。飼い主さんはモフリシャスくんのことを、お名前を縮めて「モフ」と呼んでいるそう。しかし普通にお名前を呼んでも、モフリシャスくんは全然そばに来てくれないのだとか。

この日も、飼い主さんが「モフ」と呼んでいるのに、モフリシャスくんは全く動こうとしません。試しに「モフ、おいで」と呼んだり、単に「おいで」と声をかけてみたりしても、頑なに無視し続けていたそうです。

来てもらうための呼び方が独特すぎる！

そこで飼い主さんがホラ貝を吹くかのように、「ぼーーー」と呼ぶという最終手段に出たら…？なんとモフリシャスくんは「その呼び方を待っていたぜ！」とばかりに、すぐに飼い主さんのもとにやってきたとか。

なんでもモフリシャスくんは日頃から、この独特すぎる呼び方をした時だけ素直に来てくれるそう。お名前に「ぼ」がつくわけでもないのに、一体なぜ…？謎のこだわりが可愛くて、笑わずにはいられませんね！

この投稿には「なんでだよww」「フルネームで呼ばなきゃいけないのかとおもったら、予想外すぎて草」「それで呼ばれるまで断固として動かないのかわいすぎてわろたw」といったコメントが寄せられ、爆笑する人が続出することとなりました。

独特な呼び方に反応する理由

モフリシャスくんが「ぼーーー」と呼んだら来てくれる理由について、飼い主さんは「遠吠えだと思っているのかも」と推測しているそうです。なんでも2年前、モフリシャスくんが遠吠えの練習をしている時に、飼い主さんも一緒になって「ぼーーー」と遠吠えの真似をしていたら反応するようになったのだとか。

つまりモフリシャスくんは「飼い主が遠吠えで仲間を呼んでいる！」と思って、駆けつけてくれているということでしょうか…？なんだか愛を感じて、ほっこりしますね。

モフリシャスくんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「moflicious.dog」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「moflicious.dog」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。