この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「GEN TAKAGI / 北欧漫才プロジェクト」が、「優勝者インタビュー - Tilanne × OHO | フィンランドの漫才コンテスト 第2回大会 【日本語字幕付き】」と題した動画を公開した。動画では、2026年6月6日にフィンランドで開催された「Hypeconin manzai-kilpailu 2026（ヒュペコニン・マンザイキルパイル 2026）」で優勝を果たした漫才コンビ「Tilanne（ティランネ）」に、昨年の優勝コンビ「OHO（オホ）」と北欧漫才プロジェクト代表のGEN TAKAGIがインタビューを行っている。



インタビュー序盤、優勝の可能性を感じていたかと問われたTilanneの2人は、「まぁ可能性はあるよな」と答えつつ、「練習よりも本番の方が圧倒的に出来が良かった」と振り返った。観客の存在も大きかったようで、「漫才好きなら笑うだろう」という期待が良い影響を与えたという。練習では誰も笑わず静かだったにもかかわらず、本番で観客の大きな笑いが起こったことについて、2人は「そりゃあ気持ちいいよ」と笑顔を見せた。



中盤では、Tilanneと漫才の相性についても語られた。ツッコミのAkuは、普段からお互いに冗談を言い合ったり、いじり合ったりしていたことに触れ、「カジュアルな漫才」のようなことを自然にやっていたのかもしれないと話した。それを受け、インタビューを行っていたOHOのAapoは、漫才の魅力について「友達同士の自然な掛け合い」のようなスタイルは、フィンランドの既存のエンタメにはあまりなかったと語った。



ネタ作りの裏側についても、2人は言い回しやタイミングなど細かい部分で意見がぶつかることもあったと明かした。一方で、根本にあるビジョンは共通していたため、意見を出し合うことで無駄な部分が削ぎ落とされ、ネタがより洗練されていったという。また、練習場所として街にある夏の野外劇場のステージを使い、こっそり練習していたことも明かされた。



終盤では、前回王者であるOHOのAapoが、新王者Tilanneに対して「一緒にライブしようよ、同じ場所で」と提案。GEN TAKAGIも「2組が出て、僕が司会をすれば成立すると思う」と話し、フィンランド人漫才コンビ同士の今後の共演にも期待が高まる場面となった。



優勝直後にもかかわらず落ち着いた雰囲気を見せるTilanneと、明るく場をつなぐOHO。タイプの異なる2組の会話からは、フィンランドで少しずつ形になり始めている漫才文化の現在地が見えてくる。



なお、同チャンネルでは引き続き、今大会の各参加コンビのネタ動画や大会全編についても日本語字幕付きで公開予定。フィンランドで誕生したばかりの漫才文化が、今後どのように発展していくのか期待が高まる。