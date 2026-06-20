この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鉄道ビジネスカジュアル」が、「【鉄道ニュース】どうした？JR東日本」と題した動画を公開した。動画では、2026年に入りわずか1か月の間に相次いだ、JR東日本管轄の重大トラブルと、その背景にある構造的な問題を紐解いている。



首都圏の大動脈を担うJR東日本では、2026年1月中旬から2月上旬にかけて、4つの重大なトラブルが立て続けに発生した。1件目の山手線・京浜東北線同時停電は、田町駅の改良工事において検電設置装置を設置したまま送電するという人的ミスが原因だった。2件目の上野駅での常磐線架線断線は、パンタグラフと架線の間に流れた異常電流によって引き起こされ、約23万人に影響が及んだ。さらに、地下構造の駅構内に煙が充満した八丁堀駅のエスカレーター火災、工事業者との認識違いで張り替えるべきではない架線を張り替えて起きた宇都宮線の架線断線と、インフラの安全を脅かす事態が続発している。



動画では、なぜ短期間に同社だけで事故が集中しているのかについて、「鉄道軽視が始まっていないか」と仮説を立てている。その根拠として挙げられたのが、2024年に同社が公表した経営戦略だ。そこでは「交通の拠点から暮らしのプラットフォームへ」という言葉が掲げられ、駅ナカや商業施設といった非鉄道事業への投資が重点化されている。その一方で、鉄道現場では人員削減が進み、一部の地区では「朝は運転士、昼は販売」といった兼務も行われるなど、安全確保への懸念が高まっていると指摘した。



最後に動画では、「鉄道は、手を抜いた瞬間に事故が起きるインフラです」と強調している。世界一安全とされる日本の鉄道は、現場の誇りと努力の積み重ねによって守られてきた。しかし、非鉄道事業を拡大して現場を削り続ければ、いずれ取り返しのつかない事態を招きかねない。今回の4件は「たまたま大事故にならなかった」だけであり、会社全体の意識を変えなければ再び重大なトラブルが発生すると警鐘を鳴らし、動画を締めくくった。