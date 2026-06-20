元AKB48でタレントの高橋みなみ（35）が19日、自身のインスタグラムを更新。大親友の人気芸人とのプライベートショットを公開した。

「クロ 基本的にほぼ毎日謎に連絡を取り合い 時間が合う時は茶をしばく」と「安田大サーカス」のクロちゃんとのツーショットを披露。「今日は私が朝おにぎり食べちゃってたからお昼はいらないよーってところから始まり 明人くんの食事を見守りながらアイスコーヒー」とクロちゃんを本名呼びした。

「明人くんは息を吐くように嘘をつく 今日もなんのためらいもなくナポリタンをサッとサイドにずらし、サラダとバゲットだけ食べてるような写真を撮ってSNSに上げていた」と高橋。「ナポリタン大盛りは無かったことにされてたけど、めちゃくちゃ食ってた。この後デザートもきた。コースだった。痩せる気はまじでないと思う」とつづった。

「その後はお買い物。基本的にクロの買い物を見守り どーしてもドーナツが食べたくなりもう一度カフェへ お腹いっぱいだからなーといいながらメロンパンを食べていた。流石としか言いようがない」と暴露した。

「唐突に買った服に着替え始めた時はビックリした。隣で卵が生まれたかと思った」と高橋。「ちなみに1枚目の写真のリップクリームは私も買ったんだけど日焼け止めリップクリーム。海外ので香りがめちゃ強めで良い香り！私はバナナの匂いのを買って、クロはスイカ 口に塗りたくりほぼ食べてたビックリした」と記した。

「一緒に居すぎて慣れたけどやっぱり変な人だと思う」とぶっちゃけ。「これからも観察を続けたいと思います」とした。

この投稿に、クロちゃんは「あーん、本名で呼ばないで！」「なんなのぉー」と嘆き。ファンからは「最高ですね」「仲良しでなによりです」「これ本を出せるレベルで面白い文章ですね！」などのコメントが寄せられている。