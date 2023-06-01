【METAL ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム［Re:Coordinate］】 6月20日 発売 価格：26,400円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「METAL ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム［Re:Coordinate］」を6月20日に発売する。価格は26,400円。

本商品は「ガンダム・センチネル」に登場するモビルスーツ「Ex-Sガンダム」を、METAL ROBOT魂（Ka signature）シリーズで立体化したもの。

メカデザイナー・カトキハジメ氏監修のもと立体化され、ブルーのスプリッター迷彩の彩色が施され、A.L.I.C.E.システム発動時の赤い目の状態の頭部も付属。ビーム・スマートガンを持たせたポージングやインコムを飛ばした状態も再現することができる。

「METAL ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム［Re:Coordinate］」

サイズ：約150mm

素材：ABS、PVC、ダイキャスト製

【セット内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各4種

・交換用頭部パーツ

・ビーム・スマートガン

・インコム用ケーブル一式

・インコム中継器一式

・ビーム・サーベル×2

・専用台座一式

(C)創通・サンライズ

※発売日は流通により前後する場合があります。