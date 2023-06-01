「METAL ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム［Re:Coordinate］」本日発売！
【METAL ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム［Re:Coordinate］】 6月20日 発売 価格：26,400円
サイズ：約150mm
【セット内容】
(C)創通・サンライズ
BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「METAL ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム［Re:Coordinate］」を6月20日に発売する。価格は26,400円。
本商品は「ガンダム・センチネル」に登場するモビルスーツ「Ex-Sガンダム」を、METAL ROBOT魂（Ka signature）シリーズで立体化したもの。
メカデザイナー・カトキハジメ氏監修のもと立体化され、ブルーのスプリッター迷彩の彩色が施され、A.L.I.C.E.システム発動時の赤い目の状態の頭部も付属。ビーム・スマートガンを持たせたポージングやインコムを飛ばした状態も再現することができる。
「METAL ROBOT魂（Ka signature） ＜SIDE MS＞ Ex-Sガンダム［Re:Coordinate］」
サイズ：約150mm
素材：ABS、PVC、ダイキャスト製
【セット内容】
・本体
・交換用手首パーツ左右各4種
・交換用頭部パーツ
・ビーム・スマートガン
・インコム用ケーブル一式
・インコム中継器一式
・ビーム・サーベル×2
・専用台座一式
(C)創通・サンライズ
※発売日は流通により前後する場合があります。