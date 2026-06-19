１４日（日本時間１５日）のオランダ戦（２△２）で左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝が、第２戦のチュニジア戦を欠場することが１８日、決まった。メキシコに遠征したチームに同行せずにベース合宿地のナッシュビルに残留して治療に専念することをチーム広報が発表した。

視線は前を向いていた。この日、当初はホテルで治療とリハビリに専念するとアナウンスされていたが、全体練習後の午後１時ごろに練習拠点に姿を見せた。同２時半にモンテレイに向けて出発するチームメートを見送り、仲間に思いを託すための行動だったとみられる。

その後も施設に残って、リハビリなどを行い、約４時間半の滞在で練習拠点を後にした。自力での歩行だったが、送迎車に乗り込む際には痛めている左足を引きずるしぐさが見られた。チームから離脱することはないが、プレーできるまでには数週間を要するとみられ、第３戦のスウェーデン戦（２５日＝同２６日、米ダラス）の出場も絶望的だ。

見据えるのは、決勝トーナメント進出以降での復帰。ＦＣ東京で同僚だったＤＦ渡辺剛が「彼自身ポジティブですし、しっかり準備してくれると思う。強くなって帰ってくるんじゃないかな」と期待したように、仲間がつないだピッチに立った時に更なる力を発揮することは間違いない。その時を信じて、リハビリを続けていく。（後藤 亮太）