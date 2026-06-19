今年３月、スキージャンプのワールドカップで初優勝するなど、公務員ジャンパーとして活躍する山形市役所の内藤智文選手に、きょう県産の米や山形牛などが贈られました。

【写真を見る】“二刀流”公務員ジャンパー内藤智文選手に県の特産品贈呈 今年W杯で初優勝 さらなる進化へ！これからの意気込み語る（山形）

ＪＡ全農山形 折原敬一 会長「山形県が誇るつや姫をしっかり食べていただいて、次のステップにがんばってください」

ＪＡ全農山形から内藤智文選手に贈られたのは、県産の米３０キロと山形牛１キロ、紅秀峰１キロです。

内藤選手は去年から、山形市役所のスポーツ課で勤務しながらスキージャンプ競技に取り組み、今年３月にノルウェーのオスロで行われたワールドカップ第２６戦で初優勝を果たしました。

■「髙梨沙羅選手らと肩を並べられるようになれた」喜びの声

ＪＡ全農山形は、公務員とアスリートの二刀流で頑張る内藤選手に更なる活躍をしてほしいと、今回、県産のおいしい食べ物を贈ったものです。

内藤智文選手「山形の選手だったり、髙梨沙羅選手だったり、提供を受けているのを知っていたので、そういった彼らと肩を並べるような形になれたと思うと、よりうれしい気持ちでいっぱいです。まずは一年一年、競技力を維持し、また進化していければ、そういった舞台で優勝に近づいてくると思うので、そういう気持ちをもって精進していきたい」

ジャンプのサマーシーズンは８月から始まります。

内藤選手は今シーズンも、国内や海外の大会に出場していきたいとしています。