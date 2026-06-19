残り79試合「可能性がある限りはてっぺんを目指してやっていきます」

■ロッテ ー 楽天（19日・ZOZOマリンスタジアム）

楽天の監督に就任した吉井理人監督が19日、ZOZOマリンスタジアムで行われるロッテ戦前に取材に応じた。昨季まで指揮を執った古巣の本拠地でクリムゾンレッドのチームウエアに身を包み「やる気になっています、もちろん」と闘志を燃やした。

吉井監督はこの日、チーム宿舎で選手らと対面したが「本当に普通の挨拶です。『吉井です、よろしくお願いします』くらい」。そのため練習中にグラウンドに出てくると、外野まで歩いて回りながら選手らと言葉を交わしていた。

“初陣”のオーダーについては「えーっと、今日の打順はコーチ陣と会う機会がなかったので、自分が勝手に決めちゃいました」と笑顔。「昨日のうちに選手に伝えたかったので。そんなに今までと変わっていないと思います。きょうからはみんな（首脳陣）で話し合って決めることになると思います」と明かした。

楽天はここまで64試合で23勝40敗と苦戦しリーグ最下位に沈む。10日深夜に三木肇前監督の休養が発表され、塩川達也ヘッドコーチが監督代行を務めていたが、17日にシーズン途中では異例となる吉井監督の就任が発表されていた。

残り79試合。61歳の新指揮官は「もちろん勝ちにこだわって、チームが勝つという気持ちを全面に出して戦ってほしいなと思っています。まだ100（％）可能性がないわけではないので、可能性がある限りはそこ、てっぺんを目指してやっていきます」と言葉に力を込めた。（町田利衣 / Rie Machida）