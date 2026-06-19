くまだまさし、娘の“急な予定変更”に振り回されるも「これの為に仕事やってる」 家族愛にファン「いいパパすぎる」と絶賛
お笑い芸人のくまだまさし（52）が17日、自身のXを更新。家族で東京ディズニーシーに行く計画が急遽中止になるなど、愛娘の予定変更に翻弄されながらも、充実した休日を過ごしたことを明かした。
【写真】「良いお父さんすぎて好き」“家族愛あふれる”くまだまさし＆家族3ショット
この日、家族でのディズニーシー計画のために仕事をオフにしていたというくまだ。しかし、娘から急に「17日友達とディズニーシー行く事になった」と告げられ、「えーーーー仕事オフにしたのにー」と内心焦ったものの、「友達同士で行った方が楽しいから、楽しんできなね〜」と快く送り出す神対応を見せた。
ところが当日になり、再び娘から「私も友達もお金キツイからディズニー中止になった」と驚きの報告が。「えーーーーもう午前中予定入れちゃったよー」とまたしても振り回される形となったが、くまだは「でも『お金がキツイから』とか何か若者って感じで良いっすねー」とポジティブに捉え、若者らしい理由にどこか目を細めている。
その後、妻と娘の希望で午後から茨城県のアウトレットモールへ急遽お出かけ。「俺は何も買わずただの荷物持ち」と自虐を交えつつ、夕食にはディズニーの興奮を味わうかのように、隣接する商業施設「イクスピアリ」へと足を運んだという。
投稿では、大きな買い物袋を複数抱えた“荷物持ち”の姿や、夜のイクスピアリをバックに家族3人が並ぶオフショットを公開。帰宅後は、妻と娘が購入した服で「2人でファッションショーをして楽しんでます」と明かし、最後は「これの為に俺は仕事をやってるんだ」と、家族の笑顔が自身の原動力であることを噛み締めるようにつづった。
家族愛あふれる投稿に「いいパパすぎるだろ」「娘さんが羨ましいな」「ああ、こんな家族っていいな」「漢すぎて泣いた」「良いお父さんすぎて好き」などと、称賛する声が続々集まっている。
【写真】「良いお父さんすぎて好き」“家族愛あふれる”くまだまさし＆家族3ショット
この日、家族でのディズニーシー計画のために仕事をオフにしていたというくまだ。しかし、娘から急に「17日友達とディズニーシー行く事になった」と告げられ、「えーーーー仕事オフにしたのにー」と内心焦ったものの、「友達同士で行った方が楽しいから、楽しんできなね〜」と快く送り出す神対応を見せた。
その後、妻と娘の希望で午後から茨城県のアウトレットモールへ急遽お出かけ。「俺は何も買わずただの荷物持ち」と自虐を交えつつ、夕食にはディズニーの興奮を味わうかのように、隣接する商業施設「イクスピアリ」へと足を運んだという。
投稿では、大きな買い物袋を複数抱えた“荷物持ち”の姿や、夜のイクスピアリをバックに家族3人が並ぶオフショットを公開。帰宅後は、妻と娘が購入した服で「2人でファッションショーをして楽しんでます」と明かし、最後は「これの為に俺は仕事をやってるんだ」と、家族の笑顔が自身の原動力であることを噛み締めるようにつづった。
家族愛あふれる投稿に「いいパパすぎるだろ」「娘さんが羨ましいな」「ああ、こんな家族っていいな」「漢すぎて泣いた」「良いお父さんすぎて好き」などと、称賛する声が続々集まっている。