moon drop、初のコンセプトツアー＜月までラブストーリー＞追加公演決定
moon dropが、バンド史上初となるコンセプトツアー＜moon drop concept oneman live「⽉までラブストーリー」＞の追加公演を開催することを発表した。
本日、＜月までラブストーリー＞の愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO公演が行われ、札幌、仙台、広島、福岡での追加公演がアナウンスされた。
これまで開催してきた東名阪クアトロ公演は、東京が“初恋・⽚想い・⻘春編”、⼤阪が“失恋・メンヘラ・未練編”、愛知が“恋路・軌跡・運命編”というコンセプトで実施され、それぞれのコンセプトに沿った異なる楽曲のセットリストが披露された。
追加公演も同様のコンセプトを掲げており、北海道・cube garden公演が“恋路・軌跡・運命編”、宮城・LIVE HOUSE enn 2nd公演が“失恋・メンヘラ・未練編”、広島・SIX ONE Live STAR公演が“初恋・⽚想い・⻘春編”、福岡・INSA公演が“恋路・軌跡・運命編”となっているので、ぜひ気になる公演に足を運んでほしい。なお、本日よりチケット受付がスタートしている。
◾️＜moon drop concept oneman live「⽉までラブストーリー」＞追加公演
▼concept：恋路・軌跡・運命編
9月4日（金） 北海道・cube garden OPEN 18:00 / START 18:30
問い合わせ：WESS info@wess.co.jp
▼concept：失恋・メンヘラ・未練編
9月23日（祝・水） 宮城・LIVE HOUSE enn 2nd OPEN 16:30 / START 17:00
問い合わせ：キョードー東北 TEL：022-217-7788（受付時間 平日13:00〜16:00、土10:00〜12:00/日祝休）
▼concept：初恋・⽚想い・⻘春編
9月26日（土） 広島・SIX ONE Live STAR OPEN 16:30 / START 17:00
問い合わせ：YUMEBANCHI(広島) TEL:082-249-3571（受付時間 平日12:00〜17:00/土日祝休）
▼concept：恋路・軌跡・運命編
10月2日（金） 福岡・INSA OPEN 18:00 / START 18:30
問い合わせ：キョードー西日本 TEL：0570-09-2424 (受付時間 11:00〜15:00/日祝休業)
◾️「アイライン」
2026年5月13日（水）リリース
配信：https://moondrop.lnk.to/Eyeliner
▼オンエア解禁
ZIP-FM「ROCKER ROOM」
5月6日（水）24:00-25:00放送
https://zip-fm.co.jp/programs/9808538e-1afb-4964-a7e8-8c48c016777e
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