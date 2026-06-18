この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ばもろぐフィールドチャンネル」が、「【RVパーク鹿沼】セルフチェックインの流れを現地でご案内！」と題した動画を公開した。RVパーク鹿沼オーナーが出演し、スタッフが不在時のセルフチェックイン・チェックアウトの手順や、施設内の設備利用に関するルールを分かりやすく解説している。



動画では、栃木観光の拠点として便利な同施設のプレハブ棟（インフォメーション）内から、予約スタイルに合わせた3つのチェックイン手順を紹介している。まず、「RV-park.jp」からオンライン決済済みで予約した場合は、現地での手続きは一切不要。「ご予約されたサイトへ直行し、そのままご利用ください」と説明し、到着後すぐに電源を利用するなど、スムーズにくつろぎ始められる利便性をアピールした。



一方、Googleフォームから「現地払い」を選択して予約した場合は、インフォメーション内に備え付けられた「宿泊票」に利用日やサイト番号などの必要事項を記入する。その後、現金またはPayPayで支払いを済ませ、封筒に入れて専用の料金回収ボックスへ投函するという手順が示された。また、事前に予約せず電話で当日申し込む場合や直接来場した際は、まず掲示されている電話番号に連絡して空き状況と料金を確認した上で、同様に宿泊票の記入と支払いを行うよう案内している。



さらに、施設を快適に利用するためのアドバイスとして共有設備の注意点にも言及。炊事場の水は井戸水を利用しているため、飲用には適さないと注意を促した。また、トイレの照明などは自動センサー式のため、スイッチには触れないよう求めている。加えて、ドッグランなどのオプション設備も現地で専用の申込票を記入すれば利用でき、ウッドチップが敷かれた広々とした空間を貸し切りで楽しめるという。



チェックインは14時から、チェックアウトは12時までとなっており、退場時の特別な手続きは不要となっている。無人で完結するスマートなチェックインシステムや、充実した施設案内を事前に把握しておくことで、より快適で自由な車中泊の旅が楽しめそうだ。