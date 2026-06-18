東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」に、南国フルーツ香るスイーツとベーカリーが登場。

2026年7月限定の月替わりフェアとして、アジアンリゾートを思わせる南国フルーツを取り入れた「アジアントロピカル スイーツ＆ベーカリー」が開催されます☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」アジアントロピカル スイーツ＆ベーカリー

提供期間：2026年7月1日（水）〜7月31日（金）

提供店舗：カフェ「トスティーナ」（シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2F）

提供時間：10:00〜23:00

問合せ：047-355-5555（代）カフェ「トスティーナ」

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2階のカフェ「トスティーナ」にて開催される、月替わりフェア「アジアントロピカル スイーツ＆ベーカリー」

夏の訪れに合わせ、アジアンリゾートを思わせる南国フルーツを取り入れたスイーツとベーカリーが用意されます。

マンゴーやライチ、パイナップルなどを使用した華やかな味わいとともに、異国情緒あふれる夏のティータイムが楽しめるフェアです☆

パッション杏仁

価格：950円(税込)

トロピカルフルーツと杏仁の風味がふわりと香る、涼やかなグラスデザート。

ライムジュレ、杏仁ブランマンジェ、トロピカルジュレを重ね、仕上げにパインとマンゴーの果肉を添えています。

一口ごとに南国の風景が広がる一品です。

ジョルノ

価格：950円(税込)

太陽のように明るく輝くイメージを込めた、艶やかなイエローのムース。

タルト生地の上にマンゴームースを重ね、その中にマンゴージュレとカシスの酸味を閉じ込めたスイーツです。

陽光に包まれるような、明るく爽やかな味わいが堪能できます。

マンゴーライチ

価格：950円(税込)

色鮮やかな見た目が印象的な、マンゴーとライチが主役のトロピカルケーキ。

ココナッツダックワーズに、マンゴームースやジュレ、ライチムースを層に重ね、彩り豊かなフルーツをトップに飾っています。

トロピカルな陽ざしを感じる華やかなメニューです。

マンスリーベーカリー「グリーンカレーバケット／マンゴープリンデニッシュ」

メニュー名・価格：左から）

・グリーンカレーバケット 700円(税込)

・マンゴープリンデニッシュ 650円(税込)

マンスリーベーカリーとして提供される「グリーンカレーバケット」と「マンゴープリンデニッシュ」

スパイスの香りとコクが広がる総菜パンと、マンゴーの濃厚な味わいが楽しめるデニッシュです。

グリーンカレーバケット

自家製グリーンカレーをフランスパン生地で包み込み、チーズをのせて香ばしく焼き上げた総菜パン。

スパイスの香りとコクが広がる、暑い季節に食べたくなる一品です。

マンゴープリンデニッシュ

サクサクのデニッシュ生地にシャンティクリームとマンゴープリンを重ねた、エキゾチックな余韻が広がるデニッシュ。

マンゴーの濃厚な甘みとなめらかな口あたりが堪能できます。

シェラトンスイーツボックス

料金：3,400円(税込)

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制

引き取り時間：12:00〜21:00

アジアントロピカルな世界観が楽しめる「シェラトンスイーツボックス」

月替わりのマンスリースイーツを含む、ミニサイズ6種を詰め合わせたスイーツボックスです。

数量限定：アフタヌーンティー

料金：3,900円(税込)／1ドリンク付き（ティーセレクションより1種）

※2日前17:00までの事前予約制。席の指定はできません

※滞在時間に制限はありません

限定数量：1日10セット

提供時間：12:00〜18:00

予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/sheratontokyobay-toastina/reserve

アジアントロピカルをテーマにした、7月限定のアフタヌーンティー。

南国の空気に包まれながら、優雅なティータイムが過ごせます。

カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」：毎週金曜日開催「フライデースイーツブッフェ」

料金：大人 5,000円／4〜12歳 2,500円 ※ドリンク付き

開催期間：2026年7月3日（金）〜7月31日（金）の毎週金曜日

開催店舗：カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」（ホテル1F）

開催時間：14:00開始 ※2時間制

予約：https://galleriacafe.sheratontokyobay.com/

もしくは電話047-355-5555（代）カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」

毎週金曜日には、カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」にて「フライデースイーツブッフェ」を開催中。

「トスティーナ」で販売されるマンスリースイーツ3種のミニサイズをはじめ、ホテルメイドの華やかなスイーツとベーカリーが豊富に用意されます。

サンドイッチなどのセイボリーも取り揃えた、満足感あふれるスイーツブッフェです。

※事前予約推奨。オンラインでの事前決済で5%オフとなります

夏の訪れに合わせて登場する、アジアンリゾートを思わせる南国フルーツを取り入れたスイーツとベーカリー。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ「トスティーナ」にて2026年7月1日より提供が開始される「アジアントロピカル スイーツ＆ベーカリー」の紹介でした☆

※仕入れ状況等により、内容が変更となる場合があります

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