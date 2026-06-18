南国フルーツ香るアジアントロピカル スイーツ＆ベーカリー！シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」
東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」に、南国フルーツ香るスイーツとベーカリーが登場。
2026年7月限定の月替わりフェアとして、アジアンリゾートを思わせる南国フルーツを取り入れた「アジアントロピカル スイーツ＆ベーカリー」が開催されます☆
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」アジアントロピカル スイーツ＆ベーカリー
提供期間：2026年7月1日（水）〜7月31日（金）
提供店舗：カフェ「トスティーナ」（シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2F）
提供時間：10:00〜23:00
問合せ：047-355-5555（代）カフェ「トスティーナ」
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2階のカフェ「トスティーナ」にて開催される、月替わりフェア「アジアントロピカル スイーツ＆ベーカリー」
夏の訪れに合わせ、アジアンリゾートを思わせる南国フルーツを取り入れたスイーツとベーカリーが用意されます。
マンゴーやライチ、パイナップルなどを使用した華やかな味わいとともに、異国情緒あふれる夏のティータイムが楽しめるフェアです☆
パッション杏仁
価格：950円(税込)
トロピカルフルーツと杏仁の風味がふわりと香る、涼やかなグラスデザート。
ライムジュレ、杏仁ブランマンジェ、トロピカルジュレを重ね、仕上げにパインとマンゴーの果肉を添えています。
一口ごとに南国の風景が広がる一品です。
ジョルノ
価格：950円(税込)
太陽のように明るく輝くイメージを込めた、艶やかなイエローのムース。
タルト生地の上にマンゴームースを重ね、その中にマンゴージュレとカシスの酸味を閉じ込めたスイーツです。
陽光に包まれるような、明るく爽やかな味わいが堪能できます。
マンゴーライチ
価格：950円(税込)
色鮮やかな見た目が印象的な、マンゴーとライチが主役のトロピカルケーキ。
ココナッツダックワーズに、マンゴームースやジュレ、ライチムースを層に重ね、彩り豊かなフルーツをトップに飾っています。
トロピカルな陽ざしを感じる華やかなメニューです。
マンスリーベーカリー「グリーンカレーバケット／マンゴープリンデニッシュ」
メニュー名・価格：左から）
・グリーンカレーバケット 700円(税込)
・マンゴープリンデニッシュ 650円(税込)
マンスリーベーカリーとして提供される「グリーンカレーバケット」と「マンゴープリンデニッシュ」
スパイスの香りとコクが広がる総菜パンと、マンゴーの濃厚な味わいが楽しめるデニッシュです。
グリーンカレーバケット
自家製グリーンカレーをフランスパン生地で包み込み、チーズをのせて香ばしく焼き上げた総菜パン。
スパイスの香りとコクが広がる、暑い季節に食べたくなる一品です。
マンゴープリンデニッシュ
サクサクのデニッシュ生地にシャンティクリームとマンゴープリンを重ねた、エキゾチックな余韻が広がるデニッシュ。
マンゴーの濃厚な甘みとなめらかな口あたりが堪能できます。
シェラトンスイーツボックス
料金：3,400円(税込)
※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制
引き取り時間：12:00〜21:00
アジアントロピカルな世界観が楽しめる「シェラトンスイーツボックス」
月替わりのマンスリースイーツを含む、ミニサイズ6種を詰め合わせたスイーツボックスです。
数量限定：アフタヌーンティー
料金：3,900円(税込)／1ドリンク付き（ティーセレクションより1種）
※2日前17:00までの事前予約制。席の指定はできません
※滞在時間に制限はありません
限定数量：1日10セット
提供時間：12:00〜18:00
予約：https://www.tablecheck.com/ja/shops/sheratontokyobay-toastina/reserve
アジアントロピカルをテーマにした、7月限定のアフタヌーンティー。
南国の空気に包まれながら、優雅なティータイムが過ごせます。
カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」：毎週金曜日開催「フライデースイーツブッフェ」
料金：大人 5,000円／4〜12歳 2,500円 ※ドリンク付き
開催期間：2026年7月3日（金）〜7月31日（金）の毎週金曜日
開催店舗：カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」（ホテル1F）
開催時間：14:00開始 ※2時間制
予約：https://galleriacafe.sheratontokyobay.com/
もしくは電話047-355-5555（代）カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」
毎週金曜日には、カジュアル・ダイニング「ガレリアカフェ」にて「フライデースイーツブッフェ」を開催中。
「トスティーナ」で販売されるマンスリースイーツ3種のミニサイズをはじめ、ホテルメイドの華やかなスイーツとベーカリーが豊富に用意されます。
サンドイッチなどのセイボリーも取り揃えた、満足感あふれるスイーツブッフェです。
※事前予約推奨。オンラインでの事前決済で5%オフとなります
夏の訪れに合わせて登場する、アジアンリゾートを思わせる南国フルーツを取り入れたスイーツとベーカリー。
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ「トスティーナ」にて2026年7月1日より提供が開始される「アジアントロピカル スイーツ＆ベーカリー」の紹介でした☆
※仕入れ状況等により、内容が変更となる場合があります
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