オランダ戦で途中交代の久保建英、左ひざ負傷が判明…早期復帰を目指して治療へ、日本代表からは離脱せず
日本代表MF久保建英が左ひざを負傷したことが公表された。
オランダ代表戦に先発出場した久保建英は75分までプレー。71分にドリブルで仕掛けた際にオランダ代表DFデンゼル・ダンフリースと接触し、左ひざを痛めた。一度は立ち上がったものの自ら交代を要求し、オランダ戦後の取材対応は行わなかった。
試合後にメディカルスタッフのチェックを受け、翌15日には病院でMRI検査を実施。左ひざの負傷が確認された。今後は早期復帰を目指し、治療とリハビリを続けていく予定でチームからは離脱しない。17日の練習には参加せず、ホテルでトレーナーと調整を行った。
オランダ代表戦に先発出場した久保建英は75分までプレー。71分にドリブルで仕掛けた際にオランダ代表DFデンゼル・ダンフリースと接触し、左ひざを痛めた。一度は立ち上がったものの自ら交代を要求し、オランダ戦後の取材対応は行わなかった。
試合後にメディカルスタッフのチェックを受け、翌15日には病院でMRI検査を実施。左ひざの負傷が確認された。今後は早期復帰を目指し、治療とリハビリを続けていく予定でチームからは離脱しない。17日の練習には参加せず、ホテルでトレーナーと調整を行った。