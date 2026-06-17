セガ フェイブから「名探偵コナン ふわぷち デフォルメフィギュア 赤井秀一」が登場。

フェイスパーツを入れ替えて表情の変化を楽しめる「赤井秀一」のデフォルメフィギュアです！

セガ フェイブ「名探偵コナン ふわぷち デフォルメフィギュア 赤井秀一」

価格：3,080円（税込）

予約受付期間：026年6月16日11:00〜7月22日23:59

お届け予定：2027年1月

サイズ：全高約8cm

対象年齢：15歳以上

発売元：株式会社セガ フェイブ

セガ フェイブのホビーブランド”S-FIRE（エスファイア）”から、新作フィギュアとして「名探偵コナン ふわぷち デフォルメフィギュア 赤井秀一」が登場。

「ふわぷち」は、イラストレーター・三月八日さんとセガの共同デザインブランドです。

三月八日さんが描く、愛らしい目が特徴のイラストをもとに、セガがぬいぐるみやフィギュアなどが多数グッズ化されています！

「ふわぷち デフォルメフィギュア」は、表情やポーズを変えて楽しめるギミックフィギュア。

『名探偵コナン』に登場するクールな「赤井秀一」が、かわいいデフォルメデザインで表現されています。

両面プリントのフェイスパーツを入れ替えると、ウィンクした表情に変化。

顔の向きや手を動かすことができ、自由なポージングが可能です☆

表情とポーズの組み合わせで、自分好みに飾れます！

かわいらしい手のひらサイズのため、一緒にお出かけを楽しむことも可能。

「飾って」「集めて」「遊んで」「いっしょにお出かけして」と、自由に楽しめる「赤井秀一」のフィギュアです☆

表情やポーズを変えて楽しめるデフォルメフィギュアに『名探偵コナン』から「赤井秀一」が登場。

セガ フェイブの「名探偵コナン ふわぷち デフォルメフィギュア 赤井秀一」は、2026年6月16日〜7月22日まで予約受付中です！

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

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