カッパ・クリエイト（横浜市西区）の回転寿司（ずし）チェーン「かっぱ寿司」が、新キャンペーン「かっぱの初夏の極旨ネタ祭り」を6月18日から期間限定で行います。

【画像13枚】おいしそう！ シャリより大きい豪華ネタを一挙に見る！ 食べ放題“クーポン”も！

同キャンペーンでは、脂がのった五島・対馬海域産の天然アジを使用した「天然旬（とき）あじ（一貫）」を110円（以下、税込み）で提供するほか、一本釣りならではの鮮度と、すっきりとした上質な赤身の旨みが特徴の「焼津港水揚げ 一本釣りかつお（二貫）」を140円で販売します。

さらに、「焼津港水揚げ 一本釣りかつお」に大葉、タマネギ、ガーリックチップをトッピングした「焼津港水揚げ 一本釣りかつお 香味野菜仕立て（二貫）」（160円）、「天然旬あじ」を店内で直火炙（あぶ）りにした「天然 旬あじ塩炙り（一貫）」（110円）、「北海道産ほたて（二貫）」（430円〜）、天然旬あじ・〆いわし・とろ〆さばのセット「光物3貫食べ比べ」（280円〜）、大切りサーモン・生えび・生たこのセット「胡麻（ゴマ）とたっぷり青葱（ネギ）の旨ネタ3貫」（330円〜）、焼津港水揚げ 一本釣りかつお・天然旬あじ・胡麻とたっぷり青葱の大切りサーモン・生たこ・倍盛り！釜揚げしらす大葉包みのセット「初夏の旨ネタ5貫」（580円〜）もラインアップされています。

また、かっぱ寿司は同日から「食べ放題」の予約時間を拡大。さらに、「食べ放題」に「初夏の旨ネタ5貫」に茶碗蒸しが付いたメニュー、「いちごとパッションフルーツのパンナコッタ」が追加されます。

※価格は店舗によって、異なります。