東京港大井ふ頭でヒアリ確認 働きアリ約530個体 都が発表
東京都は16日、東京港大井ふ頭で12日に確認されたアリについて、要緊急対処特定外来生物であるヒアリであることが確認されたと公式サイトで発表した。
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都によると、12日に環境省が実施する全国港湾調査の東京港大井ふ頭での調査で、調査事業者がコンテナヤード上の2か所で、ヒアリと疑われるアリをそれぞれ約30個体、約500個体確認。確認場所周辺に殺虫餌（ベイト剤）を設置し、防除を実施。環境省が専門家に同定を依頼した。
15日に環境省から依頼を受けた専門家が、当該アリについてヒアリであることを確認した。確認されたのは、ヒアリの働きアリ計約530個体という。
都は、環境省と協力して、発見場所において目視やトラップによる調査及び防除を実施する。国、地元区及び港湾事業者で構成する「東京港におけるヒアリ等対策連絡会」を通じて迅速に情報共有を図るほか、東京港内の港湾施設利用者及び地元区への周知し、発見場所から半径2キロメートル圏内の海上公園に注意喚起の看板を設置する。
ヒアリは2017年6月の国内初確認以降、これまでのヒアリの確認事例は今月16日時点で20都道府県、計176事例となっている。
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都は、環境省と協力して、発見場所において目視やトラップによる調査及び防除を実施する。国、地元区及び港湾事業者で構成する「東京港におけるヒアリ等対策連絡会」を通じて迅速に情報共有を図るほか、東京港内の港湾施設利用者及び地元区への周知し、発見場所から半径2キロメートル圏内の海上公園に注意喚起の看板を設置する。
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