サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会の日本対オランダの試合をめぐる中国のサッカーファンの投稿が話題になっている。

中国のSNS・小紅書（RED）のある男性は「オランダ対日本は（試合内容が）つまらなくて見ていられない」と投稿。試合の中継映像が映るテレビの写真をアップした上で、「オランダのユニフォームの色はチカチカして目がつらいし、試合も退屈。もういいや、寝るわ。明日にしよう（明日ハイライトを見よう）」とつづった。

この投稿があった時間は、試合の前半35分あたり。男性の言う通り、この時間までは互いに目立ったチャンスはあまりなく、単調にも見える試合展開だった。しかし、前半の終盤には日本の中村敬斗、上田綺世が相次いで際どいシュートを放ちオランダゴールを脅かした。そして、後半には日本とオランダの点の取り合いとなり、終了間際に日本の劇的な同点ゴールが生まれた。男性はこれらをリアルタイムで見逃したことになる。

そのため、コメント欄には試合を見終えたユーザーから「最高の試合だったよ」「後半はすごかったぞ。互いに攻め合ってた」「前半は退屈な試合だったかもしれないが、後半は今大会最高の試合だった」「（良い試合を見逃した）君の涙目を見せてくれ」「日本の試合は毎回、最高に面白い。2022年のドイツ、スペイン、クロアチア戦はいずれも素晴らしかった。逆転に次ぐ逆転って感じ」「ドイツ、スペイン、イングランドに勝利してオランダと引き分けるなんて、日本は半端ないな」といったコメントが続々と寄せられた。

このほか、試合中の投稿で所在国が日本のユーザーが「日本にいるけど、日本代表を応援しているよ」と投稿すると、これに所在国がオランダのユーザーが「オランダにいるけど、日本代表を応援しているよ」と返信し、いずれも多くの共感（ハートマーク）を集めていた。（翻訳・編集/北田）