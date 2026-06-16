【ナッシュビル（米テネシー州）１５日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯で１次リーグを戦う日本は、オランダ戦（２△２）から一夜明け、合宿地のナッシュビルで２０日（日本時間２１日）のチュニジア戦に向けた調整を開始した。

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この日は帯同しているＵ―１９日本代表と非公開で練習試合を行った。オランダ戦で先発した１１人は、宿舎でのリカバリーとなった。

左膝を痛めてオランダ戦を途中交代し、試合後には車椅子での移動でスタジアムを後にしたＭＦ久保建英について、協会関係者は「メディカルが、歩かせない方がいいと判断した。だからミックス（取材エリア）も通らなかった」と説明。チームとともに、試合後に合宿地のナッシュビルに移動したという。

久保は相手との接触プレーで後半２５分にピッチを離れ、軽いジョギング後を行ったものの、再び自らベンチに交代を要求した。鎌田大地の同点ゴールの際は、ケンケンで駆け寄っていた。森保一監督は試合後の会見で「まだ詳細な報告は聞いていないが、できれば軽傷であることを願っています」とコメントしている。