この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」が「#旅ラン 新大阪、雨の日の、超ちょこっとラン　２０２６年６月９日出走。」と題した動画を公開しました。新大阪周辺での、時間も装備も不十分な中でのユニークなランニングの様子が収められています。

動画の冒頭、茂木健一郎は「時間がない」「雨が降っている」「ランニング用の短パンを忘れた」という3つの問題を抱えながらスタートしたことを明かします。しかし、移動用のビジネスシューズと兼ねたランニングシューズを履いているため、「靴さえあれば走れる」と語り、長ズボン姿のまま走り進めます。

コースの途中では、薬師如来や地蔵尊が祀られた小さな祠を発見し、「昭和62年6月吉日に建立されたんですね」と観察。また、何度も走っているエリアでありながら、初めて通るような小さな道に出会い、「どんなに短くても旅ランは旅ランですからね。風景と仲良くなっていくわけですから」と、走ることの意義を語りました。

最終的に約700mの短い距離で終了したものの、「こういう旅ランもある」と語る茂木。完璧な準備がなくても、日常の中で少しの工夫でリフレッシュできるヒントをくれる内容となっています。

YouTubeの動画内容

00:00

新大阪で旅ラン開始も、3つの問題が発覚
00:17

ランニングシューズ兼用のビジネスシューズでカバー
00:47

新大阪のビル群に佇む薬師如来と地蔵尊を発見
01:02

どんなに短くても「旅ラン」は風景と仲良くなれる
01:48

約700mのミニマルな旅ランを終了

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