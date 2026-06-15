【父の日特別企画】アクションチャンネル「最強パパ特集」でフランス発2作を独占日本初放送

日本唯一のアクション海外ドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」は、6月21日の「父の日」に合わせ、6月の特別編成として「最強パパ特集」を届けることを決定した。本特集の目玉として、フランス発の傑作クライムドラマ2作品の最新シーズンが、どこよりも早く独占日本初放送される。

視聴者410万人超えの大ヒット作も！

ラインナップは、仕事はピカイチだが家庭での交渉はダメダメな父親の奮闘をユーモラスに描く『交渉人アントワーヌ・クレール』シーズン2、臨場感あふれるタッチで父親の執念を描く『ヴィジランテ行方不明者捜索チーム』シーズン2の2作。大切な人を守るために闘う、熱い父親たちの姿から目が離せない。

父の日！最強パパ特集スケジュール

『交渉人アントワーヌ・クレール』（シーズン2・全6話）

字幕版：6月20日（土）16：00から全6話一挙放送

仕事はピカイチ、家庭での交渉はダメダメ交渉人アントワーヌが難事件と家庭問題に挑む、フランス発の大ヒットクライムドラマの最新シーズン！

2023年にフランスの放送局TF1で放送が始まった本作は、シーズン1の第1話で410万人以上、シーズン平均で390万人の視聴者を獲得した大ヒット作。インターネット投票によって決まるフランスの「テレ・ロワジール賞」では、2024年に最優秀シリーズ賞を受賞するなど、名実ともに高い評価を得ている。

第1話あらすじ

タクシー運転手のオドレイは、不妊治療がうまくいかないことに苛立っていた。クリニックに何度電話をかけても相手にしてもらえない。再び陰性の結果を受けたことで、ついに銃を持ってクリニックに押しかけ、所長と助手を人質に立てこもった。その知らせを聞き、アントワーヌとエレーヌは現場に急行する。同じ頃、ジュリエットはレストランのスタッフに逃げられ途方に暮れていた。そんなピンチの時に、人気インフルエンサーが店を訪れる。

『ヴィジランテ行方不明者捜索チーム』（シーズン2・全4話）

字幕版：6月27日（土）16：30から全4話一挙放送

サッカー元フランス代表エリック・カントナ主演！ 彼の圧倒的な存在感と迫真の演技は、本国でも大きな話題を呼んだ。フランスで実際に起きた誘拐事件をもとに制作された話題作のシーズン2！ “自警団アノニマス”が警察に代わって行方不明者を捜し出す。

第1話あらすじ

”自警団アノニマス”の活躍は地元紙にも取り上げられ、新たに事務所を構えることに。ナスとシャルリーは移動生活者の青年ロメオの捜索依頼を受ける。失踪の背景には、ロデオバイクを乗り回す若者と地主らの対立があるようだが、どうやらそれだけではない。ロメオたちの居住環境を取り巻く新たな対立構造が浮かび上がる。一方、カスタはアリアを連れてコール判事と面会するが、誘拐事件の解明に進展が見られず苛立ちを募らせる。

（海外ドラマNAVI）

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