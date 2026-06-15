週明け１５日の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比１２４．５７ポイント（０．５０％）高の２４８４２．６７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１．３１ポイント（０．０２％）高の８３７５．７４ポイントと続伸した。売買代金は２８３３億５３４０万香港ドル（約５兆７８８９億円）に縮小している（１２日は３１６４億３８３０万香港ドル）。

米イラン和平合意が相場を支える流れ。戦闘終結を受け、ホルムズ海峡の船舶航行も再開される見通しだ。日本時間１５日の時間外取引でＷＴＩ原油先物は急落。一時８０．００米ドル／バレルを割り込み、３月上旬以来の安値水準まで下げる場面がみられた。原油高が経済の下押し圧力になるとの不安も薄らいでいる。

ただ、上値は限定的。中国の経済動向が気がかりだ。中国ではあす１６日、５月の小売売上高や鉱工業生産、１〜５月の都市部固定資産投資や不動産投資などが公表される。最新の市場コンセンサス予想では、総じて弱い内容となる見通しだ。指数は高寄り後、上げ幅を徐々に縮小している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、パソコン（ＰＣ）世界最大手の聯想集団（レノボ・グループ：９９２／ＨＫ）が９．３％高、グローバル物流サービスの極兔速逓環球（１５１９／ＨＫ）が７．１％高、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が７．０％高と上げが目立った。

セクター別では、空運が高い。中国国際航空（７５３／ＨＫ）が１０．４％、中国東方航空（６７０／ＨＫ）が８．８％、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が８．０％ずつ上昇した。燃油コスト高や航空需要減の不安が薄らいでいる。

半導体セクターも急伸。ＳＭＩＣのほか、英諾賽科蘇州科技（２５７７／ＨＫ）が１６．６％高、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が１０．９％高、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）と上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）がそろって１０．６％高で引けた。ほか、プリント基板（ＰＣＢ）の建滔集団（１４８／ＨＫ）が１２．７％高、深セン市大族数控科技（３２００／ＨＫ）が１１．０％高、広州広合科技（１９８９／ＨＫ）が１０．９％高、光電ハイブリッドチップ世界首位の上海曦智科技（１８７９／ＨＫ）が１５．６％高と値を上げている。

そのほか、人工知能（ＡＩ）スタートアップの北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が３２．８％高。米政府が安全保障上の理由としてアンソロピックの最先端ＡＩモデル２種類を外国人に販売することを禁止する中、北京智譜華章科技は競合する最先端モデル「ＧＬＭ−５．２」を１３日から一般公開した。

半面、石油・石炭セクターは安い。百勤油田服務（２１７８／ＨＫ）が２１．１％、中国石油天然気（ペトロチャイナ：８５７／ＨＫ）が３．５％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が２．９％、エン鉱能源集団（１１７１／ＨＫ）が９．１％、中国中煤能源（１８９８／ＨＫ）が５．７％ずつ下落した。

本土マーケットも続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比１．６１％高の４０９６．４７ポイントで取引を終了した。ハイテクが高い。非鉄・産金、空運、インフラ建設、自動車、不動産、保険・証券なども買われた。半面、石油・石炭は安い。軍需産業、銀行、食品飲料、公益、医薬も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）