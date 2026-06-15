コメダ珈琲店が、人気メニュー「コメチキ（6ケ）」を6月15日から期間限定で1個増量します。公式「X」アカウントが発表前に“におわせる”投稿をし、SNS上でさまざまな予想の声が寄せられました。

【画像】うれしすぎる…！ コメダ珈琲店の“お値段そのまま”1個増量メニュー

1個増量される商品は何？

公式アカウントは、「一部店舗限定で、1個増量が帰ってくる…」「何が帰ってくるのか分かった人は、コメントで」とコメントし、「○○○○ ヒント コメダ珈琲店人気メニュー」と書かれた画像を投稿しました。

X上では、「カツパン増量…！？1人で食べきれるかな」「え！カツパンを1個増量されたら、大変なことになりますよ」「グラタンが二つ来てもキツいかも」「シロノワ一択で」「ジェリコもう1個付けてくれるなら行く」「コーヒー」「まめ菓子だ！」といったコメントが寄せられました。

「コメチキ！」「まさかコメチキが1個増量ですか！？6→7個！？」「コメチキ1個増量はありがたい」と、多くの人が予想した通り、正解は「コメチキ」でした。

公式アカウントは、「店舗限定で、1個増量が帰ってきた」「6月15日（月）からコメチキ1個増量キャンペーンを実施。9日間限定お好きなドリンクと一緒にコメチキをご注文いただくとお値段そのまま、コメチキを1個増量して提供いたします」と発表しました。

増量キャンペーンの実施期間は同月23日まで。テイクアウト・デリバリーは増量対象外となります。未実施店舗は、コメダ珈琲店の公式サイトに掲載されています。