◆北中米Ｗ杯 ▽１次リーグＦ組第１戦 日本２―２オランダ（１４日・ダラス）

【ダラス（米テキサス州）１４日＝岡島 智哉】日本代表は、２度のビハインドを追いつき、オランダと２―２のドローに持ち込んだ。中村敬斗、鎌田大地がゴールを挙げた。

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試合前のウォーミングアップ。先発に抜てきされた前田大然が、左シャドーの位置で準備をしているのを見て、森保一監督の「逆算力」の恐ろしさを感じずにはいられなかった。

前田は３―６―１へのシステム変更後、左ウィングバックでの起用がほとんどで、左シャドーでは一度も先発していない。

三笘薫、南野拓実の選外により、左シャドーの最適解を探していた５月に行われたアイスランド戦でも、１１の交代枠を使いながら前田はピッチに立たなかった。メディア公開の練習でも左ウィングバックがほとんどで、右のシャドーに入ることが稀にあっただけだ。

指揮官が隠し続けてきた秘策を、大一番のオランダ戦で発動。堂安律が、久保建英とともに「陰のＭＶＰだと思う」と名前を挙げるなど、献身的なプレーで上下動を繰り返した。

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点が欲しい時に「２トップ２シャドー」というオプションを３月のスコットランド戦、５月のアイスランド戦で試し、いずれもゴールを挙げた日本。にも関わらず、１―２から繰り出したのはＤＦの冨安健洋、菅原由勢、そして小川を投入する実質４バック（４―４―２）へのシフトだった。

この秘策にオランダは対応できず、慌ててＣＢを１枚入れて５バックに変更するも、ゴールを守り切れなかった。練習から目を見張る調子の良さだった菅原をクロッサーとして投入、背後の広大なスペースは冨安にケアを任せ、２トップの高さを生かした。決定力のある中村敬斗も左サイドに残し「右で崩して左で決める」構図を作り上げた。

２２年カタール大会ドイツ戦では４バックから３バックへの変更で金星を奪ったが、今度は３バックから４バックへの変更で起死回生の同点ゴール。采配の力で、貴重な勝ち点をつかんだ。

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他にも、ケガによる交代のため一時的なものになったが「左シャドー久保」であったり、右ＤＦの渡辺が相手のポケットを取る形での決定機演出だったりと、“新技”も随所に見られた一戦。２大会連続のＷ杯指揮となる森保監督の「大一番からの逆算」によりオランダ陣営を惑わせ、大きな勝ち点１をつかんだ。（岡島 智哉）