1次リーグF組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。試合後、Xには「実質勝利」の文字が躍った。

オランダに2度リードを奪われる苦しい展開。中村敬斗、鎌田大地のゴールで追いつき、貴重な勝ち点1を獲得した。

日本はFIFAランク18位で、W杯準優勝3度の実績があるオランダは8位。格上相手に執念のドローで、試合後はXで「実質勝利」という文字が躍った。

フェアプレーポイントの差で1次リーグ突破が決まる可能性もある。ノーカードで初戦を乗り切った日本に対し、オランダはイエローカード3枚。このことも「実質勝利」と沸く要因となり、Xで話題となった。

「追いついてからのドローは実質勝利です」

「オランダの方が格上ということを考えると実質勝利と言っていいでしょう！」

「ファール数が少ない日本の実質勝利」

「こっちはノーカードで、相手はイエロー3枚なんだから、実質勝利だよ！」

「カード数で実質日本の勝利 よく耐えた」

「フェアプレーポイントでオランダを上回ってるの本当にデカい」

「オランダはフェアプレーポイント知らんのか」

日本は20日（同21日）にチュニジアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）