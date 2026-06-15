1次リーグF組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。中村敬斗の同点ゴールの際、緩慢な動きを見せたオランダDFに、海外から疑問の声が上がっている。

強豪オランダとの1次リーグF組初戦。前半は0-0で折り返し、後半5分にオランダが先制したが、7分後に中村敬斗が輝きを放った。

久保建英からマイナスのパスを受けると、ペナルティエリアのわずかに外から右足を振り抜く。相手選手の股下を通した同点弾に、何度もガッツポーズを見せた。

ただ、このシュートはわずかに前田大然の足をかすめており、ネット上ではオフサイドではないかという声も上がっていた。だが、オランダDFファン・デ・フェンが緩慢な動きで、前田よりもゴール側に残っていた。決定的な写真も拡散されており、X上の海外ファンからは厳しい声が上がった。

「何やってるんだ？」

「祈っていたのかな」

「ファン・デ・フェンが日本をオンサイドにしてしまった」

「どこにいるんだよ」

「ファン・デ・フェンは寝ていたな」

「怠慢だ」

後半19分に勝ち越された日本だったが、同43分に鎌田大地のゴールで追いつき、執念で勝ち点1を獲得。20日（同21日）にチュニジアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）