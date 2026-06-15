北中米W杯グループF初戦でオランダ代表と対戦

日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦した。

この試合でベンチ入りしたDF長友佑都の振る舞いや姿に対し、SNS上では「これ長友の存在めっちゃ大事だな」と大きな反響を呼んでいる。

長友は試合中、ベンチの最前線に立って大きな声を出し、チームを鼓舞。さらに飲水タイムの際にも、手を叩きながらピッチの選手たちに向けて熱い声を送り続けていた。ピッチ外からチームを支えるベテランの献身的な姿勢に加え、そのビジュアルもファンの視線を集める要素となった。

SNS上では「長友選手、手を叩いて声出してる」「こういうときの長友みたいな存在ってかなりデカいよな」とチームへの貢献を称える声が上がった。さらにその姿に対し、「長友、普通の髪色やん」「長友髪染めてない」「長友の髪色が気になりますな」といったコメントも寄せられている。大舞台の初戦という緊張感漂う一戦で、経験豊富なベテランの存在感が改めて際立つ形となった。（FOOTBALL ZONE編集部）