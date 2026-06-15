1次リーグF組

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。NHKの地上波中継の解説に元日本代表の本田圭佑が登場。敵主将を警戒した。

強豪オランダとの1次リーグF組初戦。日本早朝の午前4時から始まったNHKの地上波中継に、現地から本田が姿を見せた。

試合前、本田が警戒を強めたのはオランダ主将のファン・ダイク。「ファン・ダイク、めちゃいい選手ですね。あんまり調子乗らせないことが重要という気がする」と話した。

「調子に乗らせないためには？」と振られると、「守備」を大強調。「やっぱり守備ぃぃぃぃぃで、どれだけ安定するかがスムーズに攻撃にいけるかだと思っている。向こうが攻撃している時にバランス崩すじゃないですか、その時にいい取り方できるかどうかがポイントだと思う」と分析した。

2010年南アフリカ大会、2014年ブラジル大会、2018年ロシア大会とW杯3大会連続出場の本田。2022年カタール大会ではABEMAで日本戦の解説を務め、アディショナルタイムが7分だった際の「ななふぅん！？」など数々の名言を残していた。



（THE ANSWER編集部）