『イッテQ』が「落としてしまった…」と反省 M!LK塩崎太智、2年前のオーディション映像にネット「めっちゃおもろいwww」「心臓強すぎる（笑）」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※崎=たつさき）が、14日放送の日本テレビ系『世界の果てまでイッテQ！』（毎週日曜 後7：58）に出演。2024年に行われた同番組のオーディション映像が公開され、話題を呼んでいる。
【写真】ついに…！お祭り男の法被を着たM!LK塩崎太智
この日の放送では「世界で一番盛り上がるのは何祭り？ in カナダ」を放送。お祭り男・宮川大輔の「大食い部門の2代目」を見つけるべく、カナダ・サレーで開かれる大人気フードフェスへ。その大役に名乗りを上げた塩崎だが、2年前に番組のオーディションを受けていたことが明かされ、当時のオーディション映像も放送された。
オーディションで塩崎は、一人しゃべりをすることを求められると「任せてください！」と即答。仮想の海に向かって「行きますか？行きませんか？行きますか？行きませんか？…『行・き・ま・す！』」とダイブする姿が収められており、スタジオも大爆笑。ナレーションでは「そして我々はオーディションで落としてしまった」と反省していた。
ネットでも「めっちゃおもろいwww」「こんなにおもろいのに」「こんな逸材を落としてたのほんまにおもろろ過ぎやろwwwww」「行・き・ます！かわいい」「心臓強すぎる（笑）」などの声が多く寄せられていた。
【写真】ついに…！お祭り男の法被を着たM!LK塩崎太智
この日の放送では「世界で一番盛り上がるのは何祭り？ in カナダ」を放送。お祭り男・宮川大輔の「大食い部門の2代目」を見つけるべく、カナダ・サレーで開かれる大人気フードフェスへ。その大役に名乗りを上げた塩崎だが、2年前に番組のオーディションを受けていたことが明かされ、当時のオーディション映像も放送された。
ネットでも「めっちゃおもろいwww」「こんなにおもろいのに」「こんな逸材を落としてたのほんまにおもろろ過ぎやろwwwww」「行・き・ます！かわいい」「心臓強すぎる（笑）」などの声が多く寄せられていた。