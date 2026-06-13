Insta360 Luna Ultra

Insta360 Japan株式会社は、6月15日（月）に発売予定のジンバルカメラ「Insta360 Luna Ultra」の公開イベントを、6月13日（土）に東京・渋谷のMIYASHITA PARK内で実施した。

Insta360初のジンバルカメラとして注目の実機を一目見ようと、開場の約30分前から多くの来場者が詰めかけた。

混乱を避けるため急遽、約450枚の整理券を配布するも、開場から30分ほどで配布終了となるほどの人出となった。

あらかじめ実機の予約販売を行うとの告知があったことから、来場者のほとんどが、入場と同時に購入の待機列に並んだようだ。

そしてここでサプライズが。当日は予約のみと思われていたところ、急遽この場で購入分の実機の受け渡しも行われることになった。販売価格は量販店と同じ設定となっており、通常版が11万円、クリエイター版が15万円。

発売日も明らかになった。6月15日（月）20時00分より、公式ストアを含むECサイトでの販売が開始される。

会場には「Insta360 Luna Ultra」が自由に触れる状態で置かれていた。本体に加え、保護カバー、1/4インチスレッドハンドル、バッテリーハンドルなども試すことができる。

モニターを横にした状態で、1/4インチスレッドハンドルを装着

着脱式の2インチOLEDタッチスクリーン。ジョイスティックやレバーなどの操作部も分離できる

操作部。側面の赤い部材が着脱のロックを外すボタン

保護カバーにはジンバルを守る開閉式のカバーが

また、「Insta360 Luna Ultra」クリエイターキットに送信機が付属する「Insta360 Mic Pro」も手に取れるようになっていた。

本体色「コスミックブラック」の実機に加え、「ステラホワイト」も。こちらは保護カバーも白色になるようだ。

イベントは明日6月14日（日）にも行われる。ただし実機販売については数量限定のため、品切れになると同時に中止するとのこと。

開催日時

会場

6月13日（土）15時00分～19時00分 6月14日（日）11時00分～19時00分

MIYASHITA PARK 3F「En STUDIO」

東京都渋谷区神宮前6-20-10 RAYARD MIYASHITA PARK South 3F

参加費

無料