ふるさと納税制度を巡り、仲介業者への手数料などの経費負担に伴い、２０２４年度の自治体全体の決算で約８６３億円の赤字となったことが会計検査院の調査でわかった。

ふるさと納税の寄付額が増加する中、経費も増えており、検査院は自治体の財源不足を補う国の財政にも影響する恐れがあると指摘している。

検査院によると、２４年度はふるさと納税で、自治体全体に計約１兆２７２７億円が寄付された。しかし、ここから住民税の控除額約７６８８億円のほか、返礼品や、ふるさと納税のポータルサイト運営事業者に支払う手数料、返礼品の送料などの経費約５９０１億円を差し引くと、約８６３億円の赤字となったという。

１７年度以降では２０、２１年度を除いて赤字が続いている上、赤字額も１７年度に約１５７億円だったのが拡大傾向にある。経費の増加が要因で、２４年度の経費は５年前の２・５倍となった。

検査院は、ふるさと納税制度が自治体の歳出入に与える影響を検証するよう総務省に求めた。総務省財政課は「今後も適切に対応していく」としている。

自治体が仲介業者に払う手数料を巡っては、総務省が５月、事業者らの団体に引き下げを要請していた。