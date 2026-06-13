元プロテニス選手でタレントの松岡修造（５８）が、異色の撮影を明かした。

１３日までにインスタグラムで「Ｎｕｍｂｅｒ１１４５・１１４６・１１４７号６月１１日（木）発売 『浜田雅功 Ｎｅｘｔ Ｓｔｅｐ ‐ アスリートはどう生きるか ‐』で、浜田さんと対談させていただきました」とつづり、ダウンタウン・浜田雅功との２ショットをアップ。

「そこで、大きな発見がありました。僕は、浜田さんは“笑い”を届ける人だと思っていました。でも違いました。浜田さんは、“笑い”だけではなく、“福”を運んでくる人でした」とし、「これまで僕は、自分を応援してきた松岡修造と、人を応援してきた松岡修造、二つの人生を全力で生きてきました。浜田さんのおかげで、その二人が初めて握手できた気がします。苦しさも悔しさも、すべて幸せにつながっていた。そう心から思えました」と独自の修造節でつづった。

「そして何より…久しぶりに妻以外にキスされて幸せだった 松岡修造」と明かし、浜田から肩に腕を回されてチューされる姿も掲載。「この対談の模様は、テレビ朝日『浜田雅功とアスリート幸福論』にて今秋放送予定です！」と撮影でのオフショットも投稿し、フォロワーから「奥さま以外にｗ」「お二人とも大好きです」との声が上がった。