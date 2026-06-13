6月12日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。“セクシービデオの帝王”で『全裸監督』（Netflix）のモデルとなった村西とおるが、「抱いてください」と“おねだり”してきたNHKの朝ドラ主演女優らを実名告白した。

【映像】「抱いてください」と言われた朝ドラ主演女優

『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、華やかな芸能界で活躍する芸能人のリアルな生態を探るアドレナリン追求バラエティ。番組MCには狩野英孝が就任し、ミスマリンの一ノ瀬のこ、ミスワリンの後藤真桜、ミスウリンの西野夢菜と芸能人を深堀りしていく。

今回のゲストは“セクシービデオの帝王”村西とおる。前科6犯、懲役370年、借金50億円といった数々の伝説を持つ村西の波乱万丈な半生を振り返り、人生の教訓を学ぶことに。

『全裸監督』は190か国で配信され、のべ6億人が観る空前の大ヒットを記録。完成披露を兼ねた打ち上げには200人が集まった。

村西は「私のところに6人ぐらい女優さんが並んだ。出演した女優さんですよ。私の顔を見て『抱いてください』って。200人の前だよ？やっぱり女優魂で」と感心。狩野が「芸術として…」と漏らすと、村西は「そう、演技の糧にしたいっていう貪欲さがあるわけ」と大きくうなずいた。

メイクアップアーティストとして出演した伊藤沙莉もその一人。村西は「彼女の真剣なまなざし。私はグッと抱き寄せました」と振り返った。

伊藤はその数年後、NHKの朝ドラ『虎に翼』の主演に抜擢。ちなみに「一番最初に『抱いてください』って来たのは、森田（望智）くん。来年のNHKの朝ドラの主演をやります」と明かし、 “村西に抱かれると人気者になる”というジンクスが誕生したという。