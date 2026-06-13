【ドラクエ】「スマイルスライム」の和シリーズに飯碗が登場。ブルーとグレーの2色がスクエニe-STOREにて本日発売
【スマイルスライム 和シリーズ 飯碗 ブルー/グレー】 6月13日 発売 価格：各2,530円
スクウェア・エニックスは、「スマイルスライム 和シリーズ 飯碗 ブルー」および「スマイルスライム 和シリーズ 飯碗 グレー」をスクウェア・エニックス e-STOREにて6月13日に発売する。価格は各2,530円。
「スマイルスライム」の和シリーズに飯碗が登場。縁にはスライムがちょこんと座っているような可愛いデザインとなっている。内側の底面にはちいさなメダルも描かれており、細部にまでこだわった遊び心のある作り。今回、落ち着いた色味のブルーとグレーの2色がラインナップされている。サイズはどちらも約13×8cm（直径×高さ[スライム込み]）。【スマイルスライム 和シリーズ 飯碗 ブルー】 【スマイルスライム 和シリーズ 飯碗 グレー】
□Yahoo!ショッピング「スマイルスライム 和シリーズ 飯碗 グレー」はこちら
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX