Netflix版『大草原の小さな家』予告編＆場面写真到着！

7月9日（木）より世界独占配信となるNetflix版『大草原の小さな家』。本予告編とキーアート、場面写真が到着した。

親から子へ…語り継がれる名作がついに復活

ローラ・インガルス・ワイルダーの実体験をもとにした半自伝的児童小説シリーズを新たに映像化した本作は、西部開拓時代を背景に、大自然がもたらす数々の困難を乗り越えていく人々の姿と家族の絆を描いたファミリードラマ。

未開の地だった19世紀のアメリカ西部を舞台に、辺境の地に移り住んだ家族の奮闘や絆を色彩豊かに映し出す物語。1974年から放送が始まったオリジナル版ドラマの放送終了から50年以上の時を経て、今なお世界で愛される不朽の名作がついに現代によみがえる。この度、新天地を目指して未開の地へ渡った一家の、波乱と希望に満ちた物語の一端を捉えた本予告が解禁。新たな時代を開拓した人々の喜びや苦悩、そして愛と絆が詰まった映像となっている。

より豊かな生活を求め、雄大な自然が広がる1800年代のアメリカ・ミネソタ州に移り住んだインガルス一家。好奇心旺盛で正義感と優しさにあふれた少女ローラ、そしてローラとは対照的に物静かで勤勉な姉メアリー、常に前向きでたくましく家族を守る父チャールズ、優しく忍耐強く、しっかり者の母キャロラインという家族4人が、厳しい大自然との闘いや、様々な困難を乗り越えていく姿を通して家族愛やともに生きる人々との温かな交流を描く。

4月にリリースされたティーザー映像に続いて、今回解禁された本予告編では、郵便局も教会も学校もない小さな町にやってきた一家が、新たな生活の始まりと、人々との出会いに胸を躍らせる様子が映し出される。しかし思い描いていた豊かな暮らしとは裏腹に、厳しい開拓や人々との確執、熱病や危険な野生動物といった大自然の脅威に直面して葛藤を吐露する場面も。それでもこの地に希望を託し、家族の絆を信じて未来を切り拓こうとするインガルス一家の喜びと試練に満ちた冒険の日々が幕を開ける――。

さらに、キーアートと11枚の場面写真がお披露目された。幌馬車で旅してきたインガルス家の人たちが大草原に辿り着き、少しずつ暮らし始める様子、周囲の人々との関係を垣間見ることができる。

『大草原の小さな家』といえば、1970年代から1980年代にかけて9シーズンにわたって米NBCで放送されたオリジナルシリーズが日本でもおなじみだろう。その人気は今もなお衰えることを知らず、世界中で愛されるファミリードラマの決定版として愛されている。

今回、新たに映像化されるNetflix版の脚本と製作総指揮を担当するのは、『ザ・ボーイズ』『ヴァンパイア・ダイアリーズ』の脚本を手掛けたレベッカ・ソネンシャイン。彼女もまた、幼少期からインガルス一家の物語に心を奪われてきたファンの一人であることを明かしており、「私は5歳の時に、原作に魅了されました。この作品は私に作家、映画監督になるきっかけを与えてくれたんです。新しい観客に向けて、映像化できることをとても光栄に思っています」と、作品への深い愛情を滲ませる。

オリジナルドラマに親しんできたファンからも、「またこの物語を見られるのが嬉しい。以前はローラの視点でしか見ていなかったストーリーを、今度は母キャロラインの目線で楽しめそう」「この名作を子どもたちに伝えることができるなんて！」「今の時代に、この物語がどういう視点で描かれるのか楽しみ」などと、期待の声が寄せられている。かつて親とともに作品に夢中になった子どもが大人になり、今度は自らの子どもと新たな物語の世界を共有していく――世代を超えて愛され続ける名作ならではと言えるだろう。

シーズン1配信前にもかかわらず、すでにシーズン2の制作も決定済。希望や人間愛といった普遍的なテーマを現代の視点で描き出す、新世代に向けた心温まるヒューマンドラマが、再び世界中を魅了する。

Netflixシリーズ『大草原の小さな家』シーズン1は、7月9日（木）より世界独占配信。（海外ドラマNAVI）

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