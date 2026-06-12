この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「この眼科医は使えない」と現役医師が呆れる現実！輸血拒否を理由に白内障手術を断った病院の異常な対応

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ひかつ先生が自身のYouTubeチャンネルで「宗教上の理由で〇〇手術まで拒否されたニュースを解説！輸血拒否の裏に隠された大学病院の闇と医師の本音。」を公開した。動画では、宗教上の理由で輸血を拒否する患者が、白内障の手術を断られたというニュースについて、現役医師の視点から疑問を投げかけている。



冒頭でひかつ先生は、輸血をしないという宗教上のルールを持つ「エホバの証人」の信者が、白内障の手術を断られ提訴したニュースを紹介。お腹を開ける手術や骨の手術など、大量出血のリスクがある場合なら病院側が断る理由も理解できるとしつつも、白内障の手術において輸血が必要になることは「ほぼない」と断言した。



ひかつ先生は「指を切って縫う程度の出血もない」と白内障の手術の安全性を強調し、手術を断った眼科医に対して「この眼科医は使えない」とバッサリ。さらに、手術を拒否した背景について独自の推測を展開した。医師がガチガチのルールに縛られすぎているか、患者側とのトラブルを避けたかっただけの「怠慢」である可能性を指摘。また、白内障の手術は5分程度で終わり、非常に利益が出るという眼科特有の事情にも触れ、医師側に「面倒くさい」という心理が働いたのではないかと分析している。



最後にひかつ先生は、白内障の手術において輸血の心配は無用であると改めて強調。「輸血なんてしないわけだから、手術しておけば丸く収まっていた」と語り、過剰なルール適用や医師の対応力不足に苦言を呈して動画を締めくくった。