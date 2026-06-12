キッチンが狭くて調理や収納のスペースがない…と悩んでいる方も多いのでは？ 整理整頓は大の苦手でも「ニトリのラックを使ったら、びっくりするほど料理がはかどった！」というのは、ラク家事が得意なESSEベストフレンズ101エディターのかつらさん。今回は、ニトリの「2段プレートラック FLAT」を活用したキッチン収納を紹介します。

キッチン収納は「高さ」の活用がカギ

家を建てたときにキッチンは広くしたつもりが、いつの間にか調理台の上に「もうものを置く場所がない」状態に。じつは、キッチンのたりないスペースばかりに目がいき、上（高さ）に余白があることに気づいていなかったんです。

横にものを平置きするのではなく、上下のスペースをどうにか活用できないか考えていたら、ニトリの「2段プレートラック FLAT」（以下、「ラック」）に出合いました。

ニトリのラックはどんなキッチンにもなじむデザイン

フレンチカントリー風なキッチンを目指していたわが家に、ラックは果たしてなじむのか、最初は不安でした。キッチンの見栄えは自分の料理へのモチベーションを左右する、私にとってゆずれない条件です。

いざ設置してみると、空間をじゃましないデザインでしっくりきました。小さめのラックは高さが17.5cm、棚の高さは各7.5cm。色はホワイトでつくりもシンプルなため、生活感が出すぎず、どんなテイストのキッチンにもなじみそう。人が来たときなどどうしても気になるときは、移動して隠すこともできる軽さです。

ラックを置いたら料理の効率が爆上がり！

ラックを設置したことでものを置くスペースが約2倍になり、ワンアクションでものがとれるようになって、料理が今までよりもはかどるように。

とくに朝のお弁当づくりがとてもスムーズになりました。写真のように、つめている途中のお弁当箱を上下に置き、おかずをのせたり、冷ましたり。家族分のお弁当を一気につくっても、キッチンがごちゃごちゃしないので、ストレスもフリー！

日常のプチストレスは、発想を少し変えてアイテムを活用することで解決できることがあります。リーズナブルなニトリのラックのおかげで、キッチンが快適になり、今まで以上に料理が好きになりました。