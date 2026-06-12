元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂は12日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。日本時間のこの日未明に開幕したFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で、チケットの異様な高騰ぶりが指摘されることをめぐり、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長の政策を強い口調で批判した。

インファンティーノ氏の容姿を念頭に「つるっぱげ」「ハゲチャビン」などと発言し、MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一から「外的要因を言うのはやめましょう」と、注意を受けるひと幕もあった。

この日の放送では恒例のパネル企画で、W杯を特集。「サッカー大好き芸人」として2014年ブラジル大会以降、3大会連続で現地観戦し、出演後に現地観戦のため成田空港に直行するというお笑いコンビ、カカロニのすがや（35）がゲスト解説で出演し、日本代表や大会の見どころなどについて詳細に解説した。

その中で、話題は、今大会から初めて導入されたチケットの「ダイナミック・プライシング」に及んだ。需要に応じて価格が変動するため、購入希望者が多い試合の価格はより高くなり、さらにFIFAの公式サイトで、チケット再販売が可能となり、以前は購入価格以上で再販できなかったものが、今回からその制限がなくなることが説明された。

すがやは「とんでもないこと」と憤り「これまでは自分が行けなくなった試合のチケットを定価でお譲りすることができたが、今大会からは自由に値段を決めていい。手数料の何割かFIFAがもらう仕組みで、行く気のない人がチケットを買って高額で売る、みたいなことがあふれて、今とんでもない価格になっている」とからくりを説明した。

羽鳥が「今回からちょっと、商業的な意味合いが入った大会になるが、その一つの表れがこれ」と述べると、すがやは「サッカーファンはいくらでも払う、W杯なら払うぞということがバレちゃった」と述べた。

これに一茂は「おれ、このチケット高騰というのは、本当に解せない」とした上で、「FIFAの会長の、つるっぱげみたいなオヤジ、おれは嫌いなんだよ。あのオヤジは、本当に。スポーツを何だと思っているんだと、真剣に思っている」と、頭をそり上げたような容姿で知られるインファンティーノ氏への怒りを、容姿への言及をまじえて口にした。「需要に応じて（価格が変動する）、ということなんだから、みんな（現地観戦に）行かないということになればいいんじゃない？ できないとは思うけど、みんなが行かなければ需要が下がる。これができたらいいなと思う」とも主張。「WBCも地上波放送ができなかった。今回（のW杯）は（地上波で）やりますけど、あのオヤジだと放映権料も上げて（将来的に地上波で）中継できなくなるかも知れない。時代が時代なんだろうけど、おれは良くないと思う」とも述べ、「選手は立ち入らないと思うけれど、サッカーファンを含めて協議すべき」とも述べた。

一茂は、今回の大会から新たに導入される制度がよほど腹に据えかねているようで、「ハーフタイムも本当は15分と決まっているんでしょ？ それを（決勝戦は）長くやるわけでしょ、エンターテインメント性を入れて、そこに付加価値をつけてお金をまた乗っけようという話で、どうしようもない。あのハゲチャビン」と、再びインファンティーノ氏を「口撃」した。

これに対し、羽鳥は「外的要因を言うのはやめましょう。考え方が良くないと思って言うのはいいと思いますけれど、外的要因は」とたしなめ、一茂も「はい。分かりました」と応じていた。