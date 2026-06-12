アメリカのトランプ大統領は11日、予定していたイランへの攻撃を中止すると表明した上で、イランとの戦闘終結に向けた合意文書の署名が今週末にも行われるとの見通しを示しました。イラン側は、これを否定しています。

トランプ大統領

「つい先ほどイランとの戦争について素晴らしい和解が成立した。最終的な文書の調整段階にあり、今後数日のうちに完了するだろう」

トランプ大統領は11日、イランとの戦闘終結に向けた協議で、イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師が合意を承認したとの認識を示しました。その上で、合意文書の署名式が早ければ今週末にヨーロッパで行われるとの見通しを示しました。また、イランが核兵器を持たないことに合意したと主張したほか、合意文書が署名されれば直ちにアメリカ軍によるホルムズ海峡の“逆封鎖”は解除するとしています。

これに先立ち、トランプ氏は3日連続で予定していたイランへの空爆を中止したと表明していました。