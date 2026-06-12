テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１２日、プロボクシングのライト級で日本人初の世界王者となり、タレント・俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日に肺炎のため都内の病院で死去したことを報じた。７６歳だった。１１日、所属事務所が発表した。

必殺の「幻の右」でＷＢＣ世界ライト級王座を獲得し、両手を突き上げて喜ぶ姿から「ガッツポーズ」との言葉が広まった。引退後は数々のバラエティー番組、ドラマ・映画にも出演。「ＯＫ（オッケー）牧場」などユニークな発言でも人気者となった。葬儀・告別式は近親者で執り行った。

司会の羽鳥慎一アナウンサーは「世界チャンピオンだからすごいボクサーなんですけど、やっぱりその後のキャラクターというか、そういうところがすごく強く印象にあるかなと思います」としのんだ。

さらに日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」の人気コーナー「ゴチになります！」でガッツさんと共演したことに触れ「カニのしゃぶしゃぶ頼んで。面倒くさいって言って、しゃぶしゃぶしないで食べたんですよ。刺し身頼んでくれってみんなに言われてたんです」と秘話を披露した。その上で「素晴らしい才能、そして素晴らしいキャラクターでした」と追悼した。