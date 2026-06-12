【米国株】スペースXがついに上場、個人投資家が知っておくべきことは？

もはや「ロケット会社」ではないスペースX

2026年6月12日、いよいよ世界最大の「宇宙企業」が株式市場に上場します。

イーロン・マスクが創業したスペースX（正式名称スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ・コーポレーション）のことです。

調達目標額は最大750億ドル（約11兆9250億円）、時価総額は約1.75兆ドル（約278兆2500億円）です。一株あたりの株価は135ドルが予定されています。取引市場はナスダック、ティッカー・シンボルはSPCXです。

これはサウジアラビアの国営石油会社・サウジアラムコが2019年に上場した際の「史上最大のIPO」の記録を、2倍以上塗り替える前代未聞の規模です。

これまでの「マグニフィセント7」が、「マグニフィセント8」になりそうな展開が起きるのです。

スペースXはこれまでプライベート企業（非上場企業）として運営されてきたため、財務の詳細は一切公開されていませんでした。ある意味謎の会社であったのですが、今回の上場にあたって、初めてSEC（米証券取引委員会）に上場申請書（S-1）を正式提出し、その全貌が明らかになりました。

そしてそのなかの目論見書（プロスペクタス）を読んで最初に驚かされるのは、スペースXがもはや「ロケット会社」ではないということです。

売上の6割を稼ぎ出すスターリンクという怪物

スペースXと個人で関わり合うとすればスターリンクが挙げられます。スターリンクとは、スペースXが運営する衛星インターネットサービスです。

実は僕自身、ここ3年間自宅マンションにスターリンクのアンテナを設置し、日々そのサービスを利用しているのですが、ダウンロード速度は安定して250Mbpsは出ており、その高速さと安定性には大変満足しています。「これが宇宙から飛んでくる電波なのか」と、改めて驚かされます。

そのスターリンクが今、スペースXの収益の中核を担っています。2025年の連結売上高は187億ドル（約2兆9733億円）。そのうちスターリンクが生み出した売上は114億ドル（約1兆8126億円）で、全体の約61%を占めています。

加入者数の伸びはまさに驚異的です。2023年末の230万人が2024年末に460万人、2025年末には920万人と3年連続で倍増を続け、2026年3月末には1,030万人に達しました。164ヶ国・地域でサービスを展開しており、分析会社はこれを「人類史上最速で成長したインターネットサービスプロバイダーのひとつ」と評しています。

スターリンクの調整後EBITDAマージンは驚異の63%。通常の通信会社では考えられない水準です。2026年第1四半期だけで営業利益12億ドル（約1908億円）を稼ぎ出しており、今や「宇宙のAT&T」とも呼べる巨大な通信インフラ企業に変貌しています。

もともとスペースXはロケットを安く飛ばすために生まれた会社でした。再利用ロケットという革命で打ち上げコストを劇的に下げた結果、コスト優位を背景に大量の衛星を軌道に投入することが可能になり、そこから生まれたのがスターリンクでした。つまりスペースXの本質は「コスト革命を武器に宇宙インフラを支配する会社」であり、今やその収益の大半はインターネット回線から生まれています。

StarshipとxAIがもたらす赤字の正体

ただし、2025年は26億ドル（約4134億円）の営業損失を計上しており、2026年第1四半期の純損失は43億ドル（約6837億円）に達しました。この赤字の主因は２つあります。

1つは次世代ロケット「Starship」の開発費です。2025年だけで30億ドル（約4770億円）を費やし、2026年第1四半期にもすでに9億3,000万ドル（約1479億円）が投じられています。100トンのペイロードを軌道に届けられる完全再利用型のロケットで、これが実現すれば打ち上げコストはさらに10分の1以下になると言われています。

もう1つはxAIの統合です。2026年第1四半期のAIセグメントへの設備投資は77億ドル（約1兆2243億円）に達し、GPU・データセンター・エンジニアリング人材への投資が急拡大しています。GrokというAIモデルを開発するxAIを2026年2月に吸収合併したことで、スペースXは「宇宙×AI」という全く新しい企業像を描こうとしています。

赤字ではあるものの、実態は「未来への前払い」ではないでしょうか。

世界が変わる、3つの理由

スペースXの上場が単なる巨大IPOにとどまらない理由は3つあります。

第一に、2028年から軌道上にAIデータセンターを展開する計画が明らかになったことです。太陽光発電と宇宙空間の放熱効率を活かし、地上より低コストでAI計算を行うという構想は、データセンター産業そのものを根底から変える可能性があります。エヌビディア［NVDA］のチップが宇宙を飛ぶ時代が、もうそこまで来ています。

第二に、スターリンクは海上では年間ユーザー当たり約3万4,000ドル（約541万円）、航空機向けでは約30万ドル（約4770万円）という高単価サービスを展開しており、一般家庭向けブロードバンドはまだ入口に過ぎません。

軍事・政府向けのStarshield事業も急拡大しており、通信インフラの地政学的な意味合いが変わろうとしています。

第三に、マスク氏はデュアルクラス株構造により85.1%の議決権を維持します。これはIPO後も「マスクの会社」であり続けることを意味します。テスラ［TSLA］とスペースXを同時に率いる経営者が、世界初の「2社同時・兆ドル企業CEO」となる歴史的瞬間でもあります。

テスラ合併という「次の一手」

スペースX IPO後、最大の注目テーマは、「スペースX × テスラ合併」というシナリオです。

今すぐではないにしろ、マスク氏の統合構想を考慮すると、これは「もし」ではなく「いつ」の問題だとみています。合併することでEV・自動運転・衛星インターネット・AI・宇宙開発など、マスク氏のリソースを集中し、シナジーを産むことができるからです。

目先の注意点としては、投資家が上場後のスペースX IPOを買うための資金の出所でしょう。IPOはマージンで買うことができないため、IPOの申し込みを行う為には100％現金が必要です。その資金の出所がテスラ株になっている可能性があり、このところのテスラ株の弱さの一部はこれで説明できると思います。

これが目先の話である一方で、合併という話になると話は逆転します。テスラ株主はスペースX（スターリンク・Starship・xAI）への露出を一気に得ることになり、「テスラを持つ＝宇宙×AI×EVの統合企業を持つ」という全く新しい投資の意味を持つことになります。

個人投資家はどう向き合うべきか？

織り込まれた未来と、IPO直後の「荒波」

バリュエーションは2025年売上の約94倍です。この数字を正当化するには、スターリンクが向こう5～10年で3000万人規模に拡大し、Starshipが本格稼働し、軌道上AIデータセンターが収益化する-そのすべてが揃う必要があります。

シナリオは十分に説得力があります。ただIPO直後は株価の乱高下が予想されます。今回スペースX株は米国の個人投資家への配分が約30%になると言われています。よって、短期で株価が急騰すると売って株価を押し下げる要因になるかもしれません。ナスダック100など株価指数への採用も予想されていますが、上場してから早くても3週間後と言われています。それまでは需給が不安定になりがちです。

スペースXが抱える8つのリスク

同社のリスクとしては以下が考えられます。

①バリュエーションが高すぎる

売上の約94～116倍というPSR（株価売上高倍率）は、「すべてが完璧にうまくいく」前提で成り立っています。少しでも成長が鈍化すれば、株価は大きく下落する可能性があります。

②赤字企業である

2025年は26億ドル（約4134億円）の営業損失、2026年第1四半期の純損失は43億ドル（約6837億円）に達しています。Starlinkは黒字ですが、Starship開発費とxAI統合コストが重荷となっており、いつ黒字転換するかは不透明です。

③マスク氏１人への依存

マスクは議決権の85.1%を握っています。これはガバナンス（企業統治）上のリスクです。テスラ・スペースX・xAI・X（旧Twitter）・NeuraLinkを同時に抱え、さらに政治活動まで行うマスクが、スペースXに十分な経営資源を割けるかという懸念があります。

④Starlinkへの競合

アマゾン・ドットコム［AMZN］のLEOが2026年から衛星インターネットの本格展開を予定しています。アマゾンの資金力・物流力を背景に、Starlinkの価格競争力や顧客獲得に影響が出る可能性があります。

⑤IPO直後の株価の不安定さ

個人投資家への配分が約30%と高いため、初期の売り浴びせ（フリッピング）が起きやすい構造です。またロックアップ期間（上場後180日間は主要株主が株を売れない制限）明けの売り圧力も意識されます。

⑥中国リスク

テスラは中国で大きな売上を持っていますが、スペースXは安全保障上の理由から中国との関係が制限されています。合併シナリオが現実になった場合、中国事業の扱いは非常に複雑な問題になります。

⑦Starshipの開発リスク

次世代ロケットStarshipは2025年だけで30億ドル（約4770億円）が投じられていますが、まだ完全な商業運用には至っていません。開発の遅延や失敗は財務に直撃します。

⑧S&P500採用は最短でも6～12ヶ月後

Nasdaq100採用（上場3週間後）までは機械的な買い需要が入りますが、S&P500採用には収益性の基準クリアが必要で時間がかかります。それまでの間は株価の支えが限定的になります。

「イーロン・マスクのビジョンを10年単位で信じられるか」

スペースXは新規上場企業故のリスクはあるものの、投資対象としては世界中が注目する非常に魅力的な企業です。スペースX、いやイーロン・マスクのビジョンを10年単位で信じられるか-それが唯一の判断基準だと言えるでしょう。

夢のある米国株市場をますます夢のある市場にするスペースXは、世界に類を見ない企業の上場となります。上場後の株価の乱高下は避けられないものの、長期的な視線で投資を検討するに値する大変魅力的な銘柄ではないかと考えています。

※1ドル\159換算。

岡元 兵八郎 マネックス証券 チーフ・外国株コンサルタント兼マネックス・ユニバーシティ シニアフェロー