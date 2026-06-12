サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、アステカ・スタジアムでメキシコ―南アフリカの開幕戦が行われ、2-0で開催国メキシコが勝利した。この試合は後半だけで計3枚のレッドカードが出る異例の展開に。海外メディアによると開幕戦では史上初の出来事となった。南アフリカのウーゴ・ブロース監督は、2枚目のレッドカードに不服だった。

メキシコは前半9分にFWフリアン・キニョーネスの大会1号ゴールで先制。リードを保って後半に突入した。同4分、MFブライアン・グティエレスが抜け出し、キーパーと1対1になろうかというところで南アフリカのMFスフェフェロ・シトレがファウル。決定機を阻止で、レッドカードが提示された。

ペナルティエリアの僅かに外だったためPKとはならなかったが、一発退場で南アフリカは数的不利に。メキシコは同22分にラウル・ヒメネスが得点し、リードを2-0に広げた。追いかける南アフリカだったが、同37分にはMFテンバ・ズワネが退場。オンフィールドレビューで主審が確認した結果、競り合った相手の顔面に手を入れていたと判断された。

さらに後半アディショナルタイム、今度はメキシコDFのセサル・モンテスが相手を倒し、これもレッドカードが提示された。3枚はいずれも一発レッドで、場内は騒然。ブラジル出身のウィルトン・サンパイオ主審が裁いた開幕戦は波乱の展開になった。

南アフリカ局「SABCスポーツ」公式Xでは、同国のブロース監督の試合後インタビューが公開された。「私たちは非常に良い試合をしたと思う。最初の15分ほどはメキシコのプレッシャーがあり、彼らにも少しチャンスがあったが、それほど多くはなかった。しかしその後、メキシコは試合中に手詰まりになる瞬間がいくつかあった」と振り返った。

ブローす監督は、自軍のレッドカード1枚目には同意しつつ、ズワネが提示された2枚目については「私は納得していない。ブロックしたのはメキシコの選手だったと思う」と疑問を呈した。接触したメキシコ選手にも原因があったとし「審判は違う見方をしたのだろうが、本当にレッドカードに値するものだったとは思わない」と不満を示した。

次戦では主力を2人欠くことになる。指揮官は「それがルール。次の試合でもルールが今日のようであり、対戦相手のチームもレッドカードに苦しむことになるのを願うばかりだ」と皮肉交じりに語った。



（THE ANSWER編集部）