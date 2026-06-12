サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は11日（日本時間12日）、メキシコ―南アフリカの開幕戦がメキシコシティで行われ、試合中に国際中継で映し出された超大物が話題を集めている。

メキシコが1点リードで迎えた後半7分過ぎ、中継に関係者席とみられる場所でメキシコのユニホームを着て談笑する男性が映し出された。よく見ると、「カネロ」の愛称で親しまれ、ボクシング世界4階級制覇を達成したメキシコ出身のレジェンド、サウル・アルバレスだった。母国の応援のために開幕戦に駆け付けたとみられる。

中継したNHKの実況席は「今のはどういう画だったんですかね」「選手なのかサポーターなのか」とさらっと流したが、この日はサッカーをはじめ各界の大物が観戦しており、無理もない。X上には、ボクシングファンを中心に「ワールドカップ見てたらカネロいた メキシコだとほんとにスーパースターだ」と興奮の声が続々と寄せられた。

以降も何度も映ったが、中継で紹介はなし。Xでは「おいおい、メキシコの英雄だぞ」「カネロ・アルバレス知らないのか メキシコの超有名ボクサーなのに」「カネロ映って、今のは選手でしょうか？って笑った」「なんでわからんの？ww」「カネロさんただのサポーターとして扱われてて草」と同情のツッコミも入っていた。



（THE ANSWER編集部）