神戸市北区の山林で、成獣とみられるクマ１頭が出没していたことがわかりました。市内でクマの出没が確認されるのは初めてだということです。

神戸市によりますと、10日午後5時すぎ、北区道場町（どうじょうちょう）の山林でシカやイノシシなどを捕獲するために設置されたセンサーカメラに、成獣とみられるクマがうつっているのが確認されたということです。

画像は神戸市内の山林で6月10日に撮影されたもので、オリの奥にうつっているのが成獣とみられるクマです。

市によりますと、神戸市内でクマの出没が確認されたのは初めてのことで、市は、地元の自治会や教育委員会などにも情報共有を行ったということです。

神戸市は市民に対し、以下の注意喚起をしています。

▽夕方から朝方にかけての外出を控える▽クマを見かけた場合は距離を保ち、落ち着いてその場を離れる▽大声を出したり、追い払おうとしたりしない▽食べ物や生ごみを屋外に設置しない▽不用意に山林や草むらに立ち入らない

また、クマを見かけた場合、市の「鳥獣相談ダイヤル」に知らせるよう求めています。

神戸市鳥獣相談ダイヤル078-333-4408