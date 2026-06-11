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Siriが「Siri AI」に大変身！ WWDC 2026で発表された次世代「Apple Intelligence」の全貌をわかりやすく解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「Siriが「Siri AI」に大変身！ WWDC 2026で発表された次世代「Apple Intelligence」の全貌をわかりやすく解説」を公開した。動画では、Appleの年次開発者会議「WWDC 2026」で発表された次世代のAIシステム「Apple Intelligence」と、新しくなった音声アシスタント「Siri AI」について解説している。



今回のアップデートの主軸となる「Apple Intelligence」は、GoogleのAIモデル「Gemini」との連携によって独自に構築された基盤モデル「Apple Foundation Model」によって実現。2026年秋にリリースされるiOS 27やmacOS 27などの次期OSで、日本語を含む対応言語のユーザー向けに提供される予定だ。



動画の第一章では、Apple Intelligenceの主要機能を紹介している。写真アプリには構図を調整できる「空間リフレーム」や、不要なものを消去できる「クリーンアップ」といった高度な編集機能が追加。画像生成機能「Image Playground」では、テキスト指示でリアルな画像を生成したり、背景を変更したりできる。またSafariの機能も強化され、商品の再入荷などWebページの変更をモニタリングして通知する機能などが加わる。



第二章では、大きく刷新された「Siri AI」について解説。動画で「これまで以上に自然な会話ができるようになりました」と語られる通り、ユーザーの状況や好みを理解し、メッセージや写真などから必要な情報を横断的に探し出して提示する。さらにカメラアプリの「Siriモード」を使えば、目の前にある料理の栄養情報を取得したり、割り勘の計算を行ったりすることも可能だ。これらの処理は、ユーザーの個人データがAppleや第三者に保存されないよう、強力なプライバシー保護のもとで行われる。



Apple IntelligenceとSiri AIの対応機種は、iPhone 16以降やiPhone 15 Proモデル、M1チップ以降を搭載したiPadやMac、Apple Vision Proなどに限定される。動画の最後では「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と締めくくり、対応端末での体験を呼びかけた。