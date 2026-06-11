「あんスタ」声優・伊藤マサミ、ファンとの不適切な関係をSNSで暴露され謝罪「深くお詫び」
劇団「進戯団 夢命クラシックス」が11日、公式Xを更新。主宰の演出家で、人気スマートフォンゲーム「あんさんぶるスターズ！！」の瀬名泉役で知られる俳優の伊藤マサミ（43）の不祥事を受け、声明を発表した。
伊藤は同日、自身のXを更新し、一部SNSでファンとライブ後に不適切な関係を持ったと暴露されたことを受け、「この度は私の不適切な行動により皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしまい深くお詫び申し上げます。今回の件におきましては、全て私の無責任な行動によるものです。この行いにより、皆様の信頼を裏切る結果となりましたこと、本当に申し訳ございませんでした」と謝罪した。
また、同劇団に所属する妻で女優、声優の舞原鈴も自身のXで「この度は、主人の無自覚な行動により多くの方々を不快な気持ちにさせてしまい、大変申し訳ございません。また、お相手の方にも軽率な行動を取りご迷惑をお掛けして申し訳ありません」と謝罪。その上で「この件に関しては夫婦間で話し合いをしており、本人からの謝罪を受けております。夫として、父親として、劇団主宰として、今後責任を全うすることを約束いたしました」とつづった。
こうした事態を受け、同劇団も「この度は、当劇団主宰伊藤マサミの不祥事に関して、応援してくださっている皆様、日頃お世話になっている関係者の皆様へ多大なるご迷惑とご心配をおかけしまして大変申し訳ございませんでした」と謝罪。現在公演中の舞台「紅の月に導かれシは千年のー」については「劇団員で話し合いをさせていただき、千穐楽まで予定通り上演させていただきたいと思います」と報告した。
続けて、来場客や出演者、スタッフに向けて謝罪し、「千穐楽まで皆様に楽しんでいただけるように誠心誠意上演させていただきます。何卒ご支援、応援いただけますと幸いです」と呼びかけた。