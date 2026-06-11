ロート製薬が6月10日から、人気ゲームシリーズ『ドラゴンクエスト』とのコラボ目薬を数量限定で発売。しかし、すでに店頭では品切れが続出し、中には9日時点で“フライングゲット”したという報告も相次いでおり、手に入れられなかったファンから阿鼻叫喚の声が上がっている。

【写真】「遭遇率メタルキング並」売り切れ続出の“ドラクエ目薬”

「マジで遭遇率メタルキング並」の声

今回のコラボは第3弾。「ドラクエ」40周年を記念して実現したものだ。対象商品は目薬「ロートジー」シリーズで、キングスライム型の容器に目薬が入っているというもの。キングスライムのふっくらとしたフォルム、頭に載せた王冠も忠実に再現されている。

「ゲーム内に登場する呪文にちなんで、清涼感が“ヒャド級”の『ロートジーb』と“マヒャド級”の『ロートジープロd』、そして“ヒャダルコ級”かつコンタクト用の『ロートジーコンタクトb』の3つがラインナップ。パッケージに書かれた“かいしんのいってき！”が、いかにも疲れ目に効きそうですよね。また、通常商品は12mlなのですが、さすがキングスライムなだけあって16mlと内容量もアップしています」（エンタメ誌記者）

パッケージにはゲームの世界観が描かれ、3種類それぞれデザインは違うものの、キングスライムが目の前に飛び出し現れたような臨場感溢れる絵柄となっている。さらにパッケージを開けると、お馴染みのドット絵で描かれた戦闘画面が現れ、キングスライム目薬と組み合わせるとまさにゲームのバトルシーンのようになる楽しい仕掛けも。

ファン垂涎の『ドラゴンクエスト』コラボ目薬。今回が第3弾ということは、当然第1弾、第2弾もあったわけだが――。

「初コラボとなった第1弾は2017年。『ロートジー』の発売30周年を記念して、誕生から30周年を迎えた『ドラゴンクエスト』とコラボしました。このときはキングスライムではなく、ノーマルなスライム型の容器で発売されています。そして第2弾は2023年、『ドラゴンクエストモンスターズ』25周年を記念して最新作『ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅』とのコラボが実現しました」（前出・エンタメ誌記者）

ただし、第2弾もパッケージデザインは異なるものの、容器は第1弾と同じスライム型。そのため今回のキングスライム目薬は、より一層購買意欲を刺激したのだろう。発売前から注目を集め、すでにドラッグストアやオンラインストアでは売り切れが続出している。

「目薬ゲットした報告流れてくるのに、全然出会えない。一体どこにいるの」「ドラッグストア5軒回ったのに売ってない……」「近所の店は軒並み売り切れでしたわ」「ネット販売に賭けようとしたけど速攻売り切れでオワタ」「キンスラ目薬、マジで遭遇率メタルキング並だな」など、ネット上では血眼で探す人たちの声が溢れている。

“遭遇したらラッキー”な「キングスライム目薬」。もし見つけたら、迷わずゲットしたい!?