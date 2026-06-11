この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「アパートメントラボ - Apartment Labo.」が、「ここに賃貸！？一人暮らしに良い駅に直結したワンルーム【RJR南福岡】」と題した動画を公開した。動画では、JR南福岡駅に直結した利便性の高い賃貸物件を紹介。生活に必要な施設が揃い、快適な一人暮らしを実現する魅力的な住環境を解説している。

「博多駅」から快速で約7分という好立地にある南福岡駅。物件はこの駅と合体しており、1階には24時間営業のスーパーマーケット、その他の階にはドラッグストアや100円ショップ、飲食店が入る商業施設「えきマチ1丁目」が併設されている。「生活に必要なほとんどがこの駅で完結しそう」と、その圧倒的な利便性を高く評価した。

駅直結でありながら、共用部の防犯対策も充実。オートロックの内外に防犯カメラを備え、エレベーターホールには内部の映像が確認できるモニターを設置。「駅直結の住まいだからこそ防犯面にも配慮されている」と、入居者の安心感を後押しする設備を紹介した。

今回内見した3階の部屋は、34.67平米のゆとりあるワンルーム。玄関から続く廊下には、あえて扉を設けないオープンな洗面室が配置され、「朝の身支度を短い動線で行える」と独自の視点で利点を解説。浴室は追い焚き機能がないシンプルな作りだが、壁面にマグネットが使用できるため、好みの場所に収納フックなどを設置できる工夫が施されている。

14.1帖の洋室は、居住空間とキッチンをしっかり分けられる間取りだ。十分なスペースが確保されたキッチンには、100Vの電気コンロやIHクッキングヒーターの設置を推奨。「掃除が楽だし退去時の撤去も楽」と、手入れのしやすさを考慮した現実的なアドバイスを送っている。さらに、インターネット無料や備え付けのエアコンなど、初期費用を抑えられる設備も完備されている。

動画の終盤では、広々とした南西向きのバルコニーからの眺望を紹介。天候に左右されず快適に電車移動ができ、買い物の手間も最小限に抑えられる本物件。「移動や買い物を短時間で済ませてお部屋時間を楽しめる」と総括し、タイムパフォーマンスを重視する部屋探しにおいて、駅直結物件が有力な選択肢になることを提示した。

YouTubeの動画内容

00:47

博多駅まで直通7分！商業施設併設の駅直結物件
03:38

オートロックやモニター完備！充実した防犯設備
05:09

お部屋に潜入！居住空間と水回りが分かれた1R
09:02

洋室14.1帖！キッチン周りの豊富な収納とレイアウト提案
12:47

南西向きで日当たり良好なバルコニーと物件の総評

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