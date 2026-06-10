山形県西川町の月山に、７日に入山し行方が分からなくなっている男性について、警察などがきょうも午前中から捜索を行いました。

【写真を見る】見つかったのは男性の所有物か...月山で行方不明の東京都の男性(65) 遭難から3日経過も発見には至らず 「道に出た」と連絡後、音信不通に（山形・西川町）

男性の発見には至りませんでしたが、男性の所有物と見られるものが見つかったということです。

行方がわからなくなっているのは、東京都品川区の会社員の男性（６５）です。

警察などによりますと男性は７日、登山のため西川町月山沢の月山に登山のために入山し、その後、行方が分からなくなっています。

男性が７日、宿泊予定の施設を訪れなかったことから宿泊施設の関係者が１１０番通報しました。



警察によりますと、男性は７日の午後６時半ごろ、携帯電話で宿泊先に「道に迷った」と話していたということです。

その後も午後７時４５分ごろに男性から「道に出た」などと宿泊施設に連絡がありましたが、それ以降、連絡が取れなくなりました。

月山スキー場の駐車場に男性の車が停められているのが確認されていて、その付近から入山したとみられています。

■男性の所有物か スキーなど発見

きょうも午前中から警察などが捜索を行いました。

男性の発見には至りませんでしたが、男性の所有物とみられるもの（スキー、ストック、バックパック）が見つかったということです。

あすは、午前８時ごろから捜索が行われる予定です。

警察は、山に入る場合は家族に知らせることや、天候の急変に備え食料や携帯電話の予備のバッテリーなどを準備するよう呼びかけています。