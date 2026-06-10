蚊に“刺される人”と“刺されない人”の決定的な違い！8歳少女の検証結果にサンド伊達も仰天「こんなに違うの!?」

6月6日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』には、8歳にして自宅でさまざまな実験をする“細胞大好き博士ちゃん”程婉寧（ていえんね）ちゃんが登場。酷暑を“細胞レベル”で乗り切る、さまざまな新常識を教えてくれた。

婉寧ちゃんによると、蚊に刺されやすい人には“ある特徴”があるそうで…。

【映像】検証結果は一目瞭然！あることをするだけで蚊に刺された跡が激減！

蚊に刺される理由はいろいろあるが、その1つは“足の裏のニオイ”だという婉寧ちゃん。人間にとってのニオイではなく、蚊にとってのニオイが原因だそうで、臭い＝刺されるわけではないという解説に一同は驚き。また、効果的な対策としては、除菌シートで足首から下を拭くことや、石鹸で洗うことなど、とにかく足をキレイにしておくことを挙げた。

洗浄の有無で比較実験をしたところ、結果は一目瞭然。婉寧ちゃんが公開した写真では、洗浄していない場合だと両足に大量の蚊に刺された跡があるのに対して、洗浄した場合は数箇所ほどしかなかった。

この実験結果に伊達みきおは、「本当だ！こんなに違うの!?」と仰天。ゲストの阿部亮平（Snow Man）も、「足の裏をキレイにしたほうが良いっていうのはなんとなく聞いたことあったんですけど、理由までは…（知らなかった）」と驚いていた。