らそんぶるが本日、新曲「素直になれたら」をリリースした。

「素直になれたら」は、素直になれず、様々なしがらみや傷つけ合いがありながらもそれでも隣にいたいと願う“等身大”の想いを綴った一曲。“その場しのぎ”で繋いでいった時間も、不器用なふたりが少しずつお互いを受け入れる“本物”の時間になっていく、切実な本音を描いたラブソングとなっている。

MVは2人の歩幅やテンポがあっていくことを暗示するかのようにリズムを刻む「赤いメトロノーム」のクローズアップから幕を開け、白と赤の2色を基調とした空間の中でメンバーが魅せる演奏シーンや表情にも注目だ。

さらに、今秋には初となる東名阪2マンツアー＜あなたの隣が似合うまで＞を開催することも明らかとなった。ワンマンツアーを終えて、パワーアップした彼女たちが作り出す新たなツアーに期待が高まる。チケットは今週6月13日（土）12時より発売。

■配信シングル「素直になれたら」

2026年6月10日 (水) リリース

配信リンク https://rassemble.lnk.to/Honest

■＜らそんぶる東名阪２MAN TOUR 「あなたの隣が似合うまで」＞

9/5（土）大阪・心斎橋 Music Club JANUS OPEN 17:30 / START 18:00

9/22（火・祝）愛知・名古屋 Club UPSET OPEN 17:30 / START 18:00

10/2（金）東京・Veats Shibuya OPEN 17:00 / START 18:00 【チケット】

オフィシャル最速先行：6月13日（土）12:00〜

https://eplus.jp/rassembler/